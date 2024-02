“Conflitto israelo-palestinese: esiste una via d’uscita?” se ne discute oggi a Pordenone

A Pordenone, per oggi pomeriggio alle ore 15, si terrà l’incontro “Conflitto israelo-palestinese: esiste una via d’uscita?”. Ne discuteranno la parlamentare europea M5s Sabrina Pignedoli e le pentastellate Stefania Ascari, deputata e membro della commissione Giustizia e Mara Turani, consigliera comunale di Pordenone che modererà l’incontro. L’incontro presso la Saletta del Convento San Francesco, piazza della Motta (ingresso via di San Francesco). ” Le vittime del conflitto, si legge in una nota di presentazione dell’evento, aumentano ogni giorno e una soluzione negoziale appare ancora difficile, anche a causa della posizione esitante di molte potenze mondiali. Parleremo di guerra a Gaza e in Cisgiordania, dei crimini di guerra e contro l’umanità lì commessi, dei rischi di escalation e di ulteriore genocidio, e anche di quanto possono fare reti, associazioni, governi, enti locali, singoli cittadini per chiedere un’azione politica e diplomatica che favorisca l’avvio di una soluzione negoziale nel conflitto tra Palestina e Israele”.