Confronti plurisciplinari sui linguaggi: al via un ciclo di tre seminari online

Partirà domani venerdì 3 luglio alle 10 una serie di tre incontri online gratuiti organizzati dal Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile sul tema "La forma della relazione: Lingua, Dialogo, Diritti", un percorso interdisciplinare che porterà verso la tavola rotonda in programma il 24 luglio nell'ambito del Science in the City Festival di ESOF 2020.

Lo scopo degli incontri è quello di mettere a confronto specialisti di diverse aree sulla nascita e l’elaborazione dei linguaggi e delle connesse "linguistiche". Si comincerà con la neurolinguistica a confronto con gli studi culturali e con le semantiche della complessità presentate dalla fisica. Se ne discuterà con la neurolinguista Christina Valaki (Università di Klagenfurt), il fisico teorico Ignazio Licata (ISEM -Institute for Scientific Methodology), e lo specialista in studi culturali John Patrick Leech (docente di lingua inglese e traduzione, delegato al multilinguismo e all’interculturalità dell’Università di Bologna).

I prossimi incontri, coordinati dalla professoressa Gabriella Valera, sono in agenda nei giorni 17 e 20 luglio. I meeting si svolgeranno sulla piattaforma Zoom: chi vuole partecipare può iscriversi inviando una mail a centrostudicultgiov@gmail.com: riceverà il link per l’accesso. Questa serie di videoconferenze fa parte degli approfondimenti sul tema “Diritto al Dialogo” promossi dal Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo dell’Associazione Poesia e Solidarietà.