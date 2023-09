Congresso Pd Fvg, Caterina Conti in testa per segreteria regionale. Vittoria di misura 61 delegati contro 59

Alla fine di un percorso congressuale ha prevalso di misura Caterina Conti su Franco Lenarduzzi. Certicazione numerica di una spaccatura nel Partito Democratico che spetterà ora alla neo segretaria cercare di ricomporre. Non sarà facile ovviamente anche se al momento non sono emersi i reali nodi nella difformità di linea politica. “Mentre stanno pervenendo alla Commissione congressuale regionale i dati degli ultimi congressi di circolo, tenutisi nella giornata odierna, si legge in una nota della Commissione del congresso, in base ai risultati che saranno ufficializzati martedì prossimo, Caterina Conti è in testa nella corsa per la segreteria regionale. Al momento i delegati eletti nella lista a sostegno della candidatura di Caterina Conti sono 61 mentre quelli della lista a sostegno della candidatura di Franco Lenarduzzi sono 59. Il regolamento prevede che risulti eletto segretario il candidato che ha raggiunto la metà più uno dei componenti”. Lo ha reso noto il presidente della Commissione congressuale regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri, richiamando il regolamento congressuale che assegna i 120 componenti in maniera proporzionale ai voti ottenuti. “Si tratta ancora di dati ufficiosi che – precisa Spitaleri – saranno certificati e resi noti in dettaglio nella giornata di domani dalle Commissioni congressuali delle quattro federazioni provinciali. È di grande soddisfazione che in meno di 20 giorni, oltre 130 circoli del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia abbiano ascoltato le tesi dei candidati, discusso e votato”. Per il presidente della Commissione “abbiamo celebrato una vera festa della democrazia, siamo l’unico partito che elegge in modo democratico e trasparente i propri dirigenti. Va riconosciuto il clima di fair play e anzi schiettamente amichevole che ha contraddistinto i confronti dei due candidati nei molti circoli in cui si sono presentati”. Da registrare un primo commento della segretaria in pectore Conti secondo cui “è stato congresso bellissimo, ripartiamo uniti”. “Grazie di cuore a tutte le iscritte e gli iscritti che hanno partecipato al congresso. Ha dichiarato Conti, Il Pd è un partito pieno di vita e di voglia di stare in campo, con le sue idee, i suoi valori, la sua identità forte e plurale. È stato un congresso bellissimo, ricco, politicamente e umanamente, abbiamo fatto confronti, ci siamo ascoltati, come fa una vera comunità. Da questo congresso dobbiamo ripartire più forti, uniti e più utili, per costruire l’alternativa non per fare testimonianza. Un grande grazie a Franco Lenarduzzi che ha contribuito a creare un bel clima, per un confronto leale e serio. Lavoreremo insieme, ripartiamo uniti”. Lo dichiara Caterina Conti, che i dati ancora non ufficiali ma consolidati indicano come segretaria regionale eletta del Partito democratico in Friuli Venezia Giulia.