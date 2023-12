Consegna delle firme raccolte dal Coordinamento “Salviamo il Burlo e la Pineta di Cattinara. Open Fvg solidale con i comitati

“Questa mattina in Consiglio Regionale, abbiamo assistito alla conferenza stampa di consegna al Presidente del Consiglio delle 10.236 firme di cittadini di Trieste raccolte dal Coordinamento “Salviamo il Burlo e la Pineta di Cattinara” per chiedere una moratoria alle decisioni prese relativamente al Polo Sanitario di Trieste. Come Open Sinistra FVG siamo completamente solidali con il Comitato. Abbattere oltre 500 alberi distruggendo l’unica area verde della zona per creare un parcheggio e la nuova struttura sanitaria per il Burlo non è un progetto sensato. Come ha evidenziato Laura Stabile, del Coordinamento, il progetto del Burlo è un progetto ormai vecchio, che non prevede nemmeno stanze singole. Marino Andolina ha spiegato con chiarezza come questo progetto del Burlo ne vedrà lo smembramento e la conseguente riduzione di qualità nel servizio. Come in passato ci adopereremo affinché la Giunta Regionale riveda la progettualità nell’interesse della comunità.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.