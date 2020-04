Considerazioni sul futuro e sulla ripresa nella nostra regione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In questi giorni sui social veniamo bersagliati da documenti da parte di forze populiste e nazionaliste che strumentalizzano la crisi medico-socio-economica dell'emergenza epidemiologica. Molti hanno un fortissimo carattere anti-governativo o anti-europeo. Quotidianamente ascoltiamo infatti dichiarazioni pubbliche di assessori regionali che danno la colpa al commissariamento statale per la scarsità di DPI, o di esponenti politici nazionali che addossano la responsabilità della difficile gestione economica della crisi all'Europa e snocciolano acronimi come fossero l'abracadabra delle fiabe, che secondo loro non vengono posti in atto, ma sarebbero invece salvi(ni)fici. Sembra infatti di essere sempre in campagna elettorale.

Per fortuna da tutta Europa giungono anche appelli importanti dal mondo politico, economico culturale e scientifico, che indicano come l'unica speranza per il mondo dopo il Coronavirus sia un'Europa coesa. Come abbiamo già sostenuto un anno fa in occasione della campagna per le elezioni europee, là dove l'Europa riesce ad essere unita si risolvono i problemi globali. Mentre là dove non c'è ancora riuscita sorgono le difficoltà. È paradossale, anzi errato quindi, concludere che ci vuole meno Europa, bensì il suo opposto.

Il senso di solidarietà europea è l'unico valore sul quale costruire il futuro. L'Europa così può svolgere una funzione anche per chi europeo non è.

Allo stesso modo la Regione Fvg dovrebbe candidarsi, in virtù della sua autonomia, non a inasprire i provvedimenti "iorestoacasa" varati dal Governo ma ad essere Regione pilota della ripresa. Abbiamo molti ricercatori in questa regione ad alto contenuto di conoscenza che propongono graduali riprese in sicurezza. Il Presidente Fedriga farebbe bene a guidare tale ripresa sperimentando le soluzioni da loro proposte per riavviare le attività economiche, uscendo dalla logica del mero marketing politico e mettendosi con umiltà a disposizione del mondo scientifico ed economico agendo da “facilitatore” della ripresa, non da sasso sul percorso.

Furio Honsell