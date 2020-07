Consigliere regionale Zalukar su Centrale emergenza Palmanova: coda di attesa per le richieste di soccorso

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

I cittadini del FVG sono esasperati poiché spesso quando telefonano al 112 per chiedere soccorso, dopo aver parlato con il primo centralinista, vengono messi in attesa anche per più minuti prima di poter parlare con il secondo operatore che poi avvierà i soccorsi. Ad affermarlo il consigliere Consigliere Regionale FVG del Gruppo Misto Walter Zalukar. "Ciò trova conferma in riscontri oggettivi diffusi sui social che documentano le code rosse del NUE 112-SORES di Palmanova e i relativi minuti di attesa. Quando si chiama aiuto per qualcuno che ha un malore o un incidente anche i secondi sembrano un'eternità ed è esasperante sentire dall'altro capo del filo una vocina con un sottofondo musicale che ripete in più lingue di attendere e non riattaccare. Già il doppio passaggio della chiamata di soccorso previsto dall’attuale modello “organizzativo” allunga i tempi almeno del doppio, ma spesso del triplo o più, e con questa ulteriore coda di attesa i tempi complessivi di centrale prima di attivare il soccorso possono raggiungere o addirittura oltrepassare i cinque e più minuti. Si ricorda che a Trieste fino a pochi anni fa, in epoca pre NUE 112, interventi di codice rosso in centro città spesso registravano tempi di soccorso complessivi, dalla chiamata all’arrivo sul posto, di 3-4 minuti, mentre adesso in tali tempi non si riesce neppure a far partire l’ambulanza. Nelle patologie tempo dipendenti anche pochi minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte, tra l’invalidità e il ritorno a una vita normale. Ho quindi interrogato la Giunta regionale per conoscere se non ritenga necessario e urgente attuare una revisione dell’attuale modello “organizzativo” dell’emergenza urgenza a tutela della vita, della salute e della sicurezza dei cittadini".

