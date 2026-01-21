Consiglieri regionali Fvg più produttivi: Honsell di Open Fvg secondo nell’impegno su lavoro, sanità, ambiente e diritti

“Essere tra i Consiglieri regionali più produttivi non è una classifica fine a sé stessa, ma il riflesso di un modo di interpretare il ruolo

istituzionale come servizio pubblico: ascolto dei cittadini, presenza nei territori e traduzione concreta delle criticità in atti politici.”

Così Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, commenta i dati pubblicati oggi dalla stampa locale che lo collocano al secondo posto nella classifica dei Consiglieri regionali più produttivi, confermandolo stabilmente nella top 3 degli eletti più attivi

dell’attuale legislatura. “È un risultato – prosegue Honsell – che dà continuità ai riscontri emersi dalla stampa nei mesi scorsi e che riflette un lavoro quotidiano intenso, concentrato in particolare sui temi del lavoro, della sanità pubblica, dell’ambiente e dei diritti, ambiti nei quali la mia attività consiliare si è tradotta in un’elevata mole di interrogazioni, mozioni, emendamenti e proposte di legge, affiancata da una costante azione di controllo e vigilanza sull’operato della Giunta: tutto ciò nasce dall’ascolto diretto delle istanze che cittadini, associazioni e

territori continuano a sottoporci e dalla volontà di dare loro risposte puntuali attraverso tutti gli strumenti istituzionali a nostra

disposizione.” “Infine, desidero esprimere un profondo ringraziamento ai miei più stretti collaboratori, Alberto Vanin e Martina Scaffi, per la competenza e la dedizione con cui garantiscono quotidianamente puntualità, continuità e capillarità all’azione consiliare, ad Alessandra Montico e a Irene Giurovich per il loro prezioso apporto, e a tutte le altre persone che, a vario titolo, contribuiscono al nostro lavoro

consiliare.”