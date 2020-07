Consiglio regionale, 3° commissione: emerse gravi criticità ambulanze soccorso a Pordenone

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ieri mattina si è riunita a Trieste la 3° Commissione consiliare per affrontare il problema Pordenone alla vigilia dello sciopero dei lavoratori della sanità esasperati dalle condizioni in cui sono costretti ad operare. A parlare è con una nota stampa è Walter Zalukar Consigliere Regionale FVG – Gruppo Misto. "I resoconti ufficiali sui lavori della Commissione emessi con grande tempestività dalla Regione, spiega Zalukar, appaiono parziali e lacunosi, cercando di rappresentare una situazione lontana dalla realtà e omettendo i temi evidentemente più scomodi. Dell’intervento centrato sulle criticità del sistema di emergenza pordenonese mi sembra che non sia stato riportato nulla nei comunicati ufficiali.

Eppure si erano toccato temi non trascurabili per la sicurezza dei malati e degli stessi operatori sanitari. Infatti è stato chiesto al Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) di spiegare perché le autoambulanze di soccorso del pordenonese hanno equipaggi composti da soli due operatori, invece che da tre, come previsto dalla normativa regionale (DGR 2039/2015).

E questa non è questione di poco conto perché attiene alla sicurezza, sia dei pazienti, sia degli operatori sanitari. Il personale dell’ambulanza deve infatti spesso muovere, sollevare, trasportare a braccia o in barella corpi inanimati, non di rado pesanti, quindi bisogna essere in numero adeguato per non dover sopportare carichi eccessivi.

La stessa legislazione sulla sicurezza del lavoro -D.lgs. 81/2007- indica in 25 kg il carico massimo per un operatore di genere maschile e 15 kg per un’operatrice donna.

Pare evidente che essere solo in due a compiere tali sforzi, ripetuti nella giornata, comporta un maggior rischio di malattie professionali, a carico soprattutto di schiena e ginocchia, ma anche infortuni in cui può essere coinvolto anche il paziente.

E appare anche assai arduo affrontare in due le situazioni di arresto cardiopolmonare, in attesa dell’automedica, che è una sola per un territorio che si estende per 2280 kmq, su cui insistono 50 comuni per complessivi 315mila abitanti. Mezzo che peraltro è operativo solo di giorno, mentre di notte bisogna aspettare il medico che parte con l’elicottero da Udine. Per ben che vada mezz’ora di attesa, ma spesso di più. E se c’è nebbia o nubi basse o altre condizioni climatiche per cui l’eliambulanza non vola, il medico non arriva. E' stato anche chiesto al direttore Polimeni perché gran parte dell’area montana non sia servita da autoambulanze dell’Azienda con personale infermieristico proprio dipendente, piuttosto che ricorrere ad associazioni esterne, che non sempre sono in grado di garantire la presenza di infermieri con un “profilo di competenze e un percorso formativo ben definito”, come indicato dalla DGR 2039/2015.

Risulta che gli infermieri impiegati dalle associazioni convenzionate siano non di rado neolaureati con le intuibili conseguenze in caso di soccorsi complessi. E proprio per avere personale esperto la stessa normativa regionale prescrive tassativamente che l’infermiere delle autoambulanze di soccorso sia dipendente del SSR.

Da ultimo si è richiamata l’attenzione del Direttore di ASFO sui problemi derivanti dalla difficoltà per le autoambulanze di conoscere con esattezza il luogo dove dirigersi per prestare soccorso, infatti non sempre le indicazioni che arrivano dalla Centrale di Palmanova risultano puntuali e tempestive. Né aiuta il fatto di avere i DATCOM (i tablet di navigazione), in quanto questi non sarebbero sempre affidabili, e comunque se esposti al caldo e al sole sono a rischio di incendio/esplosione delle batterie. Tanto che a Trieste tutti i DATCOM sono stati ritirati già un anno fa.

Gli equipaggi fanno quello che possono per ovviare a tali disguidi, ma nonostante la professionalità, esperienza e abnegazione i ritardi di soccorso continuano a ripetersi.

E in conclusione mi piace evidenziare proprio l’abnegazione di medici, infermieri, autisti soccorritori, che abituati a lavorare fino a pochi anni fa in un servizio ben organizzato, ancorché ovviamente perfettibile, si trovano ora costretti a lavorare in tali situazioni di incertezza e rischio. Ci vuole, conclude zalukar, tanta, ma tanta abnegazione".