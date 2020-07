Consiglio Regionale, Non passa la mozione dei Cittadini che impegnava Fedriga a sostenere l’utilizzo del Mes

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Non passa la mozione dei Cittadini che avrebbe impegnato Presidente e Giunta regionale a sostenere l’utilizzo da parte dell’Italia alla linea di credito prevista dal Mes e in Aula scoppia la polemica.

«Oggi la maggioranza regionale ha fatto un grave danno alla Regione - ha detto Centis, primo firmatario dell’atto insieme a Simona Liguori - perché ha preferito dire di “no” all’adesione ad un meccanismo che praticamente a costo zero avrebbe portato 763 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia. Per non prendere una posizione diversa da Salvini è stato così gettata alle ortiche la possibilità del Friuli Venezia Giulia di poter avere subito le risorse necessarie a potenziare la sanità in un momento storico cruciale». «Risorse che - ha aggiunto Simona Liguori - costituiscono un ristoro economico vincolato al potenzialmento del sistema sanitario per il personale, i distretti e gli ospedali».

«Ma non solo - ha continuato Centis - infatti come da mesi stiamo dicendo il sostegno al Mes sarebbe stato anche un argomento forte per concludere positivamente la rinegoziazione dei patti finanziari Stato - Regione con i quali ci giochiamo altri 726 milioni, obiettivo più che mai indispensabile visto che per effetto della crisi economica generata dall’emergenza Covid-19 sta per piombarci addosso un macigno finanziario di minori entrate al bilancio regionale del 2020 che potrebbe arrivare fino a 700 milioni. E tutto ciò senza neanche coraggio e dignità di bocciare direttamente la nostra mozione, ma forzando il regolamento con un emendamento che avrebbe completamente sostituito il testo del documento originale rendendola inefficace».

L’attacco del Capogruppo dei Cittadini è poi rivolto direttamente al Presidente Fedriga:

«Bene abbiamo fatto - ha aggiunto Centis - non più di un mese fa, unici in Consiglio regionale, a non credere alle promesse di Fedriga e a non votargli un vuoto mandato a trattare con il Governo. Oggi è caduta la maschera del Presidente: per Fedriga viene prima di tutto la cieca obbedienza al suo leader Salvini che prevale cinicamente sugli interessi della comunità regionale. Alla faccia della tanto rivendicata Autonomia. A perderci sono i cittadini del Friuli Venezia Giulia che rischiano di fare i conti con una crisi finanziaria pesante a causa del servilismo di chi li governa».