Consorzio agrario Fvg: Quale futuro? Il Consigliere regionale Zanon interroga la Giunta circa le voci di una possibile fusione

Il Consigliere regionale Emanuele Zanon di Progetto Fvg ha depositato quest’oggi un’interrogazione a risposta immediata al Presidente ed alla Giunta regionale, per accertare la veridicità di un possibile accorpamento del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia in una o più società di carattere nazionale.

Si susseguono – infatti - fra gli addetti del settore e sulla stampa le voci di una operazione volta al conferimento in una società nazionale di tutto il patrimonio immobiliare ed in un'altra società dell’attività commerciale di numerosi Consorzi operanti sul territorio nazionale.

Zanon, ricorda che il Consorzio Agrario FVG realizza un fatturato di 120 milioni di Euro, dà lavoro a 230 dipendenti, conta 40 filiali in regione e ha un patrimonio netto di 22 milioni, rappresenta una realtà economica e sociale di grande valore, nonché una realtà storica della nostra regione di assoluta eccellenza, solo nell’ultimo bilancio il Consorzio Agrario del FVG ha registrato un utile di 500.000 euro e che negli ultimi 9 anni l’incremento del patrimonio netto ha superato i 5 milioni di euro.

Il Consigliere regionale sottolinea che tale paventata operazione potrebbe non portare nessun beneficio economico-finanziario, bensì la perdita del controllo e dell’autonomia operativa e decisionale della società, nonché, la sottrazione delle entrate fiscali versate nella nostra regione dall’azienda e dai suoi dipendenti. Per questo motivo ha depositato un’interrogazione al Presidente Fedriga e alla sua Giunta, per sapere quali iniziative intenda assumere per verificare la veridicità di tale ipotizzata operazione e nel caso affermativo, chiede che venga assunta ogni eventuale azione per scoraggiare che avvenga un’altra possibile grave perdita nel settore primario, che andrà a pesare sia sulle entrate da compartecipazioni già fortemente compromesse dall’emergenza pandemica, sia a minare uno dei capisaldi della Specialità regionale.