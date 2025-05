Consorzio Italia del Vino: al via le iscrizioni per il Wine Business Program 2025

È ufficialmente aperto il bando di selezione per il Wine Business Program 2025, il percorso formativo promosso dal Consorzio Italia del Vino in collaborazione con Luiss Business School e dedicato a giovani talenti interessati a intraprendere una carriera nel settore vitivinicolo. ​

​

​Il programma è destinato a laureati e laureandi (triennali o magistrali) con una forte motivazione verso il comparto agroalimentare e vitivinicolo. L’obiettivo è quello di formare la nuova generazione di professionisti attraverso un’esperienza intensiva, multidisciplinare e completamente finanziata. Il percorso, interamente in lingua inglese, è riservato a un massimo di 20 partecipanti e mira a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro grazie al sostegno di una solida rete di aziende del settore. Tutte le attività didattiche e il tirocinio, nonché le spese di alloggio, sono totalmente finanziate dal Consorzio Italia del Vino.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online entro e non oltre l’11 giugno 2025 attraverso il link disponibile qui https://businessschool.luiss.it/news/wine-business​-prog​ram-l​uiss-​busin​ess-s​chool​-e-co​nsorz​io-it​alia-​del-v​ino-i​nsiem​e-per​-i-fu​turi-​manag​er-de​l-vin​o-pub​blica​to-il​-band​o-di-​selez​ione/. Il candidato dovrà inoltre allegare il curriculum vitae aggiornato, copia di un documento d’identità, copia (o autocertificazione) del titolo di studio ed eventuali certificazioni o attestati rilevanti.

Le selezioni saranno curate da una Commissione Tecnico-Scientifica composta da docenti e professionisti del settore che valuteranno i profili sulla base del curriculum, dell’attinenza degli studi, di eventuali esperienze pregresse nel comparto e di un colloquio motivazionale (anche in inglese).

“Il Wine Business Program 2025 è un programma intensivo, fortemente voluto e finanziato dalle aziende del nostro Consorzio, che si propone di formare figure professionali altamente qualificate, capaci di affrontare le sfide dell’industria del vino con competenze manageriali, tecniche e strategiche – dichiara Roberta Corrà, Presidente di Italia del Vino –. Il progetto nasce con l’obiettivo di arricchire il bagaglio formativo di laureati e laureandi, offrendo un’esperienza immersiva e concreta a stretto contatto con il mondo delle imprese”.

Il Wine Business Program 2025 avrà una durata di circa nove mesi, articolati in tre fasi principali. Da settembre a dicembre 2025 la formazione in aula: 37 giornate full immersion nella prestigiosa sede Luiss Business School di Villa Blanc, a Roma. Tra i temi affrontati: economia del vino, marketing ed export, digitalizzazione, sostenibilità, leadership e project management. Il percorso prevede inoltre esercitazioni pratiche, degustazioni guidate e attività laboratoriali.

Alle lezioni seguirà un tirocinio curriculare tra gennaio e marzo 2026. Un’esperienza sul campo, in una delle aziende aderenti al Consorzio Italia del Vino, con l’obiettivo di tradurre le competenze acquisite in contesti reali e professionali. ​

​Il percorso si concluderà con un project work: ogni partecipante sarà chiamato a sviluppare un progetto applicato, da presentare alla Commissione Tecnico-Scientifica in occasione del Graduation Day (aprile 2026).

Al termine, previo completamento del percorso formativo e del project work finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione ufficiale dalla Luiss Business School. I candidati più meritevoli potranno ricevere una proposta di contratto a tempo determinato in una delle aziende partner del Consorzio.

Consorzio Italia del Vino

​Il Consorzio raggruppa 23 prestigiose realtà leader del vino italiano, con un fatturato complessivo che supera il miliardo e mezzo di euro e una quota export pari a circa il 15% dell’export nazionale di settore. Dal 2009 lavora sui mercati internazionali con lo scopo di incrementare la conoscenza e la cultura del vino italiano, di aumentarne la diffusione nel mondo e di sviluppare la conoscenza complessiva dell’Italian lifestyle. ​

​Le 23 realtà consorziate operano in 17 regioni vinicole italiane, coprendo una proprietà complessiva di 15mila ettari vitati e muovendo una forza lavoro totale di oltre 3.500 unità dirette. Sono: Angelini Estates, Banfi, Bisol, Cà Maiol, Collis Heritage, Di Majo Norante, Diesel Farm, Drei Donà, Duca di Salaparuta, Ferrari F.lli Lunelli, Gruppo Italiano Vini, Gruppo Mezzacorona, Le Monde, Librandi Antonio e Nicodemo, Lunae Bosoni, Marchesi di Barolo, Medici Ermete & Figli, Mesa, Herita Marzotto Wine Estates, Tenimenti Leone, Terre de La Custodia, Torrevento e Zonin1821.

Luiss Business School

​Fondata nel 1987 come Scuola di management dell’Università Luiss, prende il naming di Luiss Business School nel 2006 e dal 2017 ha sede nella prestigiosa cornice di Villa Blanc a Roma. ​ Nel panorama nazionale ha acquisito una posizione di indiscussa leadership nell’higher education, con focus sullo sviluppo delle competenze manageriali. Grazie agli accreditamenti internazionali ottenuti – AACSB, EQUIS e AMBA – si posiziona nell’élite mondiale delle business school e, attraverso il modello multi-hub, persegue una strategia che consente di arricchire l’esperienza formativa con programmi erogati in diverse sedi, sia in Italia (Roma, Milano, Belluno), sia all’estero (Amsterdam, Dubai).

​La Faculty rappresenta uno dei fattori distintivi della Luiss Business School grazie alla sua capacità di implementare il modello educativo, rafforzare i legami con il mondo aziendale e aumentare il livello di internazionalizzazione della Scuola.

​L’offerta formativa comprende: MBA, Master, Executive Programmes, Programmi Custom e Consulenza, Digital Programmes.