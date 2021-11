Contagi in crescita: chiesta una commissione urgente per conoscere lo “stato di salute” dei dipartimenti di prevenzione

«Il numero di contagi che cresce - dal 27 ottobre al 3 novembre si è evidenziato un aumento dei nuovi casi pari al 70% rispetto alla settimana precedente - e l’attività di tracciamento che torna ad essere prioritaria, riportano l’attenzione sul lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione, che si trovano ad affrontare l’ennesima fase della diffusione del virus Covid-19». Per questa ragione i gruppi di opposizione e del Misto hanno deciso di presentare una richiesta di convocazione urgente della Commissione III, prima firmataria la consigliera dei Cittadini, Simona Liguori. «Riteniamo necessario ascoltare i direttori dei Dipartimenti, le strutture che si occupano di contact tracing, di sorveglianza sanitaria per i casi positivi e per i loro contatti e tanto altro, e che da quasi due anni sono in prima linea nella lotta alla pandemia, al fine di conoscere qual è il loro stato di salute attuale e quali sono le difficoltà che stanno vivendo. L’obiettivo è dar loro il massimo supporto» ha detto la rappresentante dei civici. Hanno sottoscritto il documento anche i consiglieri Roberto Cosolini, Nicola Conficoni e Mariagrazia Santoro (PD), Andrea Ussai (M5S), Furio Honsell (Open-Sinistra Fvg), Walter Zalukar (Gruppo Misto), Giampaolo Bidoli (Patto per l’Autonomia).