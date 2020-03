Contagio Covid-19. Liguori (Cittadini); “Sono garantiti i percorsi puliti negli Ospedali?”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Nelle direttive ministeriali inviate alle Regioni il 25 marzo, si legge che “nei Piani per la gestione dell’emergenza occorre individuare specifiche strategie organizzative e gestionali che, nel più breve tempo possibile, consentano la netta separazione delle attività COVID-19. E’ necessario identificare prioritariamente strutture/stabilimenti dedicati alla gestione esclusiva del paziente COVID-19, così come del paziente NON COVID-19. Solo in casi eccezionali, laddove non risulti possibile la separazione degli ospedali dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19 da quelli NON COVID-19, i percorsi clinico-assistenziali e il flusso dei malati devono, comunque, essere nettamente separati”.

“E, aggiunge Liguori questo deve comprendere gli spazi comuni di passaggio, quali scale, ascensori, corridoi, sotterranei ovvero gli spazi di transito per operatori e pazienti”.

Su questo tema la consigliera dei Cittadini ha annunciato un’interrogazione: «Siamo fuori tempo massimo - ha concluse Liguori - e non possiamo permetterci ulteriori ritardi”.