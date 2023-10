Conti, risorse a circoli è tema imprescindibile “Porre questione struttura del partito”

“È fondamentale porre la questione della struttura del partito perché ne consegue il suo ruolo, la sua forza, il radicamento territoriale e la classe dirigente. Imprescindibile quindi il tema delle risorse finanziarie, da distribuire in modo democratico sui territori, per tenere aperte le sedi e garantire l’attività dei circoli, altrimenti non si pensi a un’organizzazione capillare. Il Pd non può reggersi quasi solo sull’opera di volontari e sui contributi degli eletti, tanto più che non vogliamo un partito solo degli eletti”. Lo ha detto oggi a Rimini la segretaria regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia Caterina Conti, intervenendo alla seconda giornata della Festa nazionale di DEMS.

L’esponente dem ha indicato anche il rischio di “confondere modalità di comunicazione con i contenuti, con i social che acquisiscono a volte un ruolo più importante degli organismi di partito”. La sfida, per Conti è “coinvolgere e informare rapidamente, evitando che i militanti scoprano dai giornali la linea del partito”. “Basta con questa idea – ha scandito – che la politica si possa fare sulle chat whatsapp”.

Altri punti toccati dalla dirigente dem sono stati la “necessità di invertire la crisi della militanza” e il connesso conflitto tra “leaderismo e democrazia interna, che annichilisce il ruolo dei corpi intermedi e conduce al modello del comitato elettorale”.