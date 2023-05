Continua la raccolta di firme per la proposta di legge regionale “Liberi subite”

Continua la raccolta firme per una proposta di legge regionale per definire tempi certi, dalla richiesta all’autorizzazione, per le persone malate e sofferenti che, avendone i requisiti, richiedano l’accesso al suicidio assistito. “La grande sensibilità della cittadinanza dimostrata dalle oltre 2000 firme raccolte in FVG in un mese” conferma Maria Dilda, coordinatrice della Cellula Coscioni Pordenone “viene premiata con un’intensificazione dell’impegno dei volontari sul territorio della destra Tagliamento: nonostante il maltempo siamo stati presenti a Pordenone e Spilimbergo sabato 13 maggio con due distinti tavoli raccogliendo oltre 150 firme e saremo presenti giovedì 18 a Sacile, la città Giardino della Serenissima.” Nel vicino Veneto, “Liberi Subito” con l’entusiasmo delle oltre 7000 firme raccolte e sostenuta dal Presidente della Regione Luca Zaia, può proseguire il suo iter istituzionale, raggiungendo nei prossimi mesi le sedi della Regione Veneto. La prossima occasione di firmare per i cittadini del Friuli Venezia Giulia sarà quindi a Sacile in Piazza del Popolo giovedì 18 maggio nelle ore di mercato.