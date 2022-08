Continuano i “Concerti al Castello” sul territorio regionale by Associazione Arte e Musica

La rassegna di musica da camera è nata nel 2011 per il piacere di fare e ascoltar musica nelle più belle sale dei Castelli di cui la nostra Regione è particolarmente ricca, con il massimo coinvolgimento del pubblico che viene a trovarsi a stretto contatto con gli esecutori.

Lo spirito di Concerti al Castello è infatti principalmente quello di coinvolgere l’intero territorio regionale, i residenti e naturalmente i numerosi stranieri, in un piccolo viaggio turistico-culturale, una gita nel fine settimana all’insegna della cultura abbinata al relax ed alla esplorazione delle numerose bellezze della nostra Regione. L'assenza di un palcoscenico , come invece nelle usuali Sale da concerto, è volta a favorire l'interazione e l'intimità che si vengono a creare tra gli spettatori e gli artisti, offrendo l'emozione di vivere il concerto nel modo più pieno, partecipandovi in prima persona. L’Associazione “Arte e Musica” ha ripreso in campo culturale quella che era felice consuetudine nell'800 : il “musizieren”(far musica) tra le mura domestiche, e non solo a livello nobiliare , in modo quindi più informale e spontaneo. Tale formula conviviale è stata vieppiù estesa negli scorsi anni anche ad altre splendide realtà di cui la nostra Regione è particolarmente ricca : sono infatti circa 200 le dimore fortificate presenti in Friuli-Venezia Giulia, veri e propri castelli o abitazioni signorili, comunque ricche di fascino e con un'aura romantica e suggestiva, luoghi vocati all'intrattenimento culturale, con un'ambientazione storica ed architettonica eccellenti. Particolare risalto inoltre nell’edizione di quest’anno alla collaborazione con il territorio di Gorizia in vista di “GO ! 2025”- Gorizia e Nova Gorica capitali della Cultura”, con un partenariato che comprende appunto i Comuni di Gorizia e di Nova Gorica, alcune Associazioni locali e un buon numero di date a Gorizia e provincia e 2 concerti alla “new entry” di quest’edizione, il Castello di Kromberk a Nova Gorica (11 luglio e 25 settembre).

Doppio appuntamento questo fine settimana:

Sabato 3 settembre alle ore 20.00, la splendida Sala del Trono del Castello di Miramare farà da suggestiva cornice al concerto di presentazione del nuovo CD di Roberto Noferini e Donato D’Antonio dal titolo “Quanti Capricci”, dedicato alle opere virtuosistiche di Niccolò Paganini per violino e chitarra.

domenica 4 settembre alle ore 18.00 alla Casaforte “La Brunelde” a Fagagna con il recital di Rosangela Flotta sullo storico strumento fortepiano della Brunelde , dedicato ai Notturni di Field e a musiche di Mozart e Clementi.

Seguiranno a Miramare sempre con inizio alle ore 20.00

-sabato 10 settembre il concerto “Vibrar di corde ed emozioni” con i giovanissimi Vincenzo e Severo Aurilio al violino e violoncello per un programma dedicato ai classici.

-Sabato 17 settembre “Da Vivaldi a Rodrigo : chitarre in concerto”

-Sabato 24 settembre “L’Opera in salotto” a cura dell’Accademia flautistica di Genova

-Sabato 8 ottobre “Il Fortepiano restaurato di Carlotta”, recital per clavicembalo di Michela Senzacqua che suonerà anche alcuni brani sullo storico fortepiano appartenuto a Carlotta ,recentemente restaurato .

Nel goriziano avremo :

Domenica 11 settembre a Palazzo Lantieri di Gorizia “Culture e Tradizioni” : un concerto canto, pianoforte e voce recitante, dedicato alle lingue minoritarie presenti nella nostra Regione.

Domenica 25 settembre al Castello di Kromberk recital della chitarrista Maria Oliva

Domenica 2 ottobre a Palazzo Lantieri “Violino Romantico” con il duo violino e pianoforte Arena-Munafò.

-Sabato 3 settembre ore 20.00 al Castello di Miramare – Trieste

-Domenica 4 settembre ore 18.00 a “La Brunelde” - Fagagna

Prenotazione obbligatoria :

Miramare : arteemusica2011@gmail.com

Fagagna : info@labrunelde.it

ingresso € 10, gratuito per i giovani sino ai 18 anni

Il programma completo dei concerti sul sito : www.associazionearteemusica.it

facebook : Associazione culturale Arte e Musica