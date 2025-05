Conto alla rovescia per la sesta edizione della Timent Run, uno spettacolo lungo 10 km

Timent è il Tagliamento in friulano. E la Timent Run 10K è la corsa che da cinque anni, con un coraggioso esordio in piena pandemia, si pone l’ obiettivo di valorizzare il territorio bagnato da quello che è definito l’ ultimo fiume selvaggio d’ Europa . Uno scrigno di sorprese che anche una corsa di 10 km può contribuire a svelare e valorizzare.

La Timent Run 10K – presentata ufficialmente ieri sera all ‘ ex Stazione Ippica di Latisana – tornerà, per la sesta volta, domenica 25 maggio . Si correrà su un tracciato parzialmente rinnovato che unirà idealmente i centri di Latisana e Ronchis , nella Bassa Friulana, non lontano da Lignano Sabbiadoro. Partenza e arrivo continueranno ad essere in Piazza Indipendenza a Latisana.

Dal vecchio tracciato è stato eliminato un chilometro e mezzo di sterrato: si correrà interamente sull’asfalto e senza apprezzabili variazioni di pendenza. Il percorso sarà ancora più scorrevole e performante. Inoltre, quest’anno , il tracciato della Timent Run 10K, omologato da Matteo Redolfi , è stato certificato a livello internazionale. Un’ulteriore garanzia di qualità organizzativa .

” Ringrazio le istituzioni che camminano al nostro fianco e ci infondono fiducia – ha commentato il presidente dell ‘ Athletic Club Apicilia, Salvatore Vazzana , affiancato dal consigliere federale Matteo Redolfi e dal presidente del Comitato Regionale della Fidal, Massimo Patriarca -. Ringrazio i nostri volontari e le tante associazioni che collaborano con l’ organizzazione . Proseguiamo nel nostro intento, che è principalmente quello di valorizzare il territorio, el ‘ omologazione internazionale della Timent Run 10K va proprio in questa direzione ” .

“ La Timent Run 10K – ha aggiunto nella conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Mauro Bordin – esprime la forza del volontariato: l’ evento significa un lavoro che parte da lontano, dura mesi e coinvolge tantissime persone. E ‘ una manifestazione in crescita, che merita attenzione ” . ” La Timent Run 10K è stato valutato evento strategico per il territorio e ha tutto il nostro sostegno – ha commentato il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette -. C’è l’ impegno della nostra amministrazione comunale a favore dello sport, di tutto lo sport, e in questo senso la Timent Run 10K occupa un posto importante nella nostra programmazione ” .

Anche quest’anno la Timent Run 10K avrà un testimonial d’ eccezione : il campione di paraciclismo Michele Pittacolo . Una stella dello sport friulano – bronzo alla Paralimpiade di Londra, sei volte campione mondiale, oltre cinquanta volte vittorioso in Coppa Europa – che raccoglierà il testimone dalla maratoneta Anna Incerti, ospite d’ onore dell’edizione 2024 .

L’ evento, curato dall’Athletic Club Apicilia , società di lunga esperienza organizzativa, ha dunque le carte in regola per confermare la crescita – in termini di numeri e qualità tecnica – delle ultime stagioni . L’ edizione 2025 della Timent Run 10K sarà valida anche come campionato regionale FIDAL, assoluto e master , sulla distanza dei 10 chilometri. Un motivo di richiamo in più per i tanti podisti tesserati con le società del Friuli-Venezia Giulia.

La coinciderà inoltre con la quarta edizione del Trofeo Dino Selva , a ricordo di un cittadino manifestazione di Ronchis particolarmente appassionato di podismo, tanto da essersi cimentato in diversi eventi a livello nazionale, e con il Trofeo AVIS-AFDS “ Donare con un sorriso ” , in collaborazione con la sezione Avis Comunale di Latisana e la sezione AFDS di Ronchis, iniziativa che promuoverà la giornata per la donazione del sangue.

Ha già confermato la presenza anche di Silvia Furlani , la runner friulana, da oltre 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni parte d’ Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia. Un esempio per tante persone e una grande amica della Timent Run 10K.

Le iscrizioni, sino ad un massimo di 700 atleti , sono possibili attraverso il portale myraceresult.com . La quota individuale d’ iscrizione , in vigore sino al 20 maggio, è di 18 euro. Mentre per i gruppi formati da almeno 10 atleti, la tariffa, sino al 20 maggio, sarà di 15 euro. Possibilità di tariffa agevolata (10 euro) per gli atleti che concorreranno per il campionato regionale e richiederanno di iscriversi senza gadget. Appuntamento al 25 maggio. La Timent Run 10K promette emozioni.