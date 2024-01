Contro le truffe alle persone deboli. Evento informativo con i Carabinieri mercoledì prossimo a Palmanova

Un evento informativo per conoscere ed essere consapevoli delle più comuni truffe che, in questo periodo storico, minacciano le persone più fragili. Mercoledì pomeriggio, 31 gennaio, a partire dalle 15.30, nel Salone d’onore del Municipio in Piazza Grande a Palmanova, il Comandante Cap. Danilo Feliziani, della Compagnia dei Carabinieri di Palmanova, sarà a disposizione di tutti i cittadini per smascherare gli inganni e proporre rimedi alle truffe che sempre più spesso malintenzionati propongono ad anziani o persone deboli, sia attraverso la rete internet, che via telefono che dal vivo. Una campagna di prevenzione contro i reati predatori ai danni delle fasce vulnerabili e deboli che i Carabinieri stanno realizzando in varie tappe sul territorio. Giuseppe Tellini, Sindaco di Palmanova: “Abbiamo accolto questo incontro per informare i nostri cittadini e renderli consapevoli dei possibili rischi. Purtroppo questi raggiri sono in continua evoluzione e le modalità sono sempre più complesse e raffinate. Per questo motivo crediamo sia fondamentale dare gli strumenti adeguati per identificare le truffe e poterle evitare. Ringraziamo il Comandante Feliziani per la disponibilità dimostrata accettando di portare a Palmanova l’evento informativo. Con professionalità, ci illustrerà la sua esperienza quotidiana, dando gli indicazioni e suggerimenti preziosi per non trovarsi in sconvenienti sictuazioni”.