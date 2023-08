Controlli estivi del Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio nella Foresta per la corretta fruizione dell’ambiente

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio ha rafforzato i controlli estivi per la regolare “fruizione dei servizi ecosistemici di ricreazione nella Foresta di Tarvisio, patrimonio del Fondo Edifici di Culto, a garanzia e sicurezza dei numerosi visitatori. Nonostante il significativo afflusso di Ferragosto, emerge innanzi tutto come vi sia un sostanziale rispetto delle regole da parte dei turisti”, così si legge in una nota a firma del Comandante Ten. Col. Cristiano Manni Comandante. Oltre ad escursionisti e ciclisti, i boschi sono stati particolarmente visitati, si legge ancora nella nota, dai raccoglitori di funghi, attirati dall’abbondante uscita agostana, ormai giunta sostanzialmente alla fine.

Quasi tutti i controlli hanno evidenziato un regolare comportamento nella raccolta dei prodotti del bosco, ed il rispetto dei limiti imposti. Tuttavia, specifica l’informativa, sono state effettuate alcune sanzioni per la violazione della normativa regionale in materia di prodotti epigei, con contestuale sequestro e distruzione dei funghi illecitamente raccolti. Particolare attenzione viene posta alle zone turisticamente più sensibili, come il lago del Predil e la Valsaisera, per prevenire il rischio che un eccesso di visitatori possa determinare problemi ambientali. Sono stati effettuati controlli anche alla strada del Monte Lussari, per verificare le condizioni d’uso dopo la nuova regolazione per le biciclette introdotta dal soggetto gestore. Ai ciclisti sorpresi a percorrerla in discesa, è contestata la scorrettezza e la pericolosità del comportamento, e invitati a condurre il mezzo a mano. Sulla strada è stata sorpresa anche una moto in transito, che è stata conseguentemente sequestrata.