L’Associazione culturale Coesis di Udine organizza il giorno Giovedì 05 Giugno alle ore 18.00 presso Lino’s Co. (ex Tipografia Doretti) in via di Prampero 7 un incontro dal titolo “Dall’Impero zarista a Putin: continuità e mutamenti dell’espansionismo russo”. Conversazione con Nicholas Garufi, laureato in studi storici dall’antico al contemporaneo, che sarà condotta dal giornalista Christian Seu.