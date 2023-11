Convegno di Legambiente il 24 novembre: “La rivoluzione dell’idrogeno

Legambiente si appresta al proprio XII Congresso Nazionale dedicato alla transizione ecologica ed energetica. Per tale occasione, con la campagna “l’Italia in cantiere”, sono state individuate e promosse le realtà che, a vario titolo, hanno intrapreso questo percorso e che lo rappresentano emblematicamente. Fra queste, le migliori esperienze lavorative che si impegnano ad offrire soluzioni per gestire e ottimizzare le fonti rinnovabili nello spazio e nel tempo a costi tendenzialmente accettabili, vi è anche quella di CTS H2 srl, start up friulana che propone soluzioni tecnologiche innovative, destinate a medie e piccole utenze, per produrre idrogeno verde dall’idrolisi anche dell’acqua piovana, accumularlo e riconvertirlo, recuperando il calore per riscaldare gli ambienti. Da qui, la volontà di approfondire con un convegno la conoscenza delle potenzialità dell’idrogeno nel processo di transizione e far conoscere questa esperienza chiamando a parlare e a confrontarsi alcuni degli attori più significativi oggi impegnati nella ricerca e nella pratica dell’uso dell’idrogeno.