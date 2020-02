Convegno disabilità e nuove normative

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"La disabilità e i nuovi orizzonti normativi in Friuli Venezia Giulia", questo il titolo del convegno promosso dal Comitato delle organizzazioni del Privato Sociale per l'assistenza residenziale e diurna delle persone con disabilità (COPS) sabato 7 marzo, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso la sala della Fondazione Friuli in via Manin 15 a Udine.

Al convegno, che intende fare il punto sul tema della disabilità in Friuli Venezia Giulia a seguito della riforma sanitaria regionale approvata lo scorso dicembre, è previsto l'intervento di Riccardo Riccardi - Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità – chiamato ad esporre gli aspetti operativi della nuova legge 22/2019 (riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alle leggi regionali 26/2015 e 6/2006).

Il Presidente di COPS Giorgio Dannisi modererà i lavori con gli interventi di Ranieri Zuttion - Direttore del servizio integrazione sociosanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia, che analizzerà le modifiche alla legge regionale 41/96, e di Gianna Zamaro – Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia sul ruolo del terzo settore nel contesto dei nuovi scenari normativi. A seguire la relazione di Denis Caporale – Direttore dei servizi sociosanitari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale in merito alle nuove configurazioni dei centri diurni e residenziali per persone con disabilità e di Tamara Feresin - Servizio politiche per il terzo settore della Regione Friuli Venezia Giulia sul tema “Assistenza sociosanitaria e disabilità: modalità d’uso”.

Il Comitato organizzatore, costituito nel novembre 2015, è un'organizzazione a carattere regionale di secondo livello, che include le organizzazioni che operano in convenzione con le aziende sanitarie. Le dieci organizzazioni aderenti - Anfamiv - Udine, Insieme Si Può - Reana del Rojale, Hattiva Lab - Udine, Il Mosaico - Codroipo, Il Samaritan - Ragogna, Itaca, La Pannocchia - Codroipo, Comunità del Melograno - Pradamano, Fondazione Valentino Pontello– Majano e la Comunità di Rinascita – Tolmezzo - hanno complessivamente in carico circa duecento persone con disabilità adulta e gestiscono centri diurni e residenziali.

Il convegno è realizzato in collaborazione e con il patrocinio della Consulta regionale delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, FISH FVG e Comitato Sport Cultura Solidarietà.