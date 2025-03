Convegno “Manifattura: motore di sviluppo, origine del benessere” Il cuore industriale del Friuli Venezia Giulia davanti alla crisi globale e alla nuova Europa

Energia Popolare e Voltapagina – Nuovi percorsi democratici, insieme al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, organizzano un convegno di grande rilievo dal titolo “Manifattura: motore di sviluppo, origine del benessere”. L’evento, incentrato sull’importanza strategica della manifattura nella nostra Regione davanti alla crisi geopolitica globale e ai nuovi equilibri europei, si terrà sabato 21 marzo dalle ore 9:00 alle 13:00 presso il Centro Culturale Le Grazie, in via Pracchiuso 21 a Udine, secondo un programma articolato e ricco di spunti per il futuro economico e sociale del territorio.

Il convegno si svolgerà in tre momenti chiave: inizierà con un’intervista esclusiva a Giorgio Gori, eurodeputato PD/S&D e già sindaco di Bergamo, condotta da Paolo Mosanghini, vicedirettore del Messaggero Veneto. Seguirà il primo panel tematico, «Impresa e sviluppo: dalla città all’Europa», e si concluderà con un confronto diretto tra il piano industriale dell’Emilia Romagna e quello recentemente licenziato dalla Giunta Fedriga per il Friuli Venezia Giulia.

“È fondamentale che il Friuli Venezia Giulia trovi una collocazione strategica all’interno della nuova geografia politica internazionale”, sottolineano gli organizzatori, “sfruttando il suo ruolo naturale di terra di confine e dando nuova linfa alla sua economia e ai suoi settori industriali. È tempo di progetti ambiziosi e lungimiranti per sostenere e rilanciare il cuore manifatturiero della regione”.

Interverranno all’evento personalità istituzionali, esperti e rappresentanti del mondo economico e sindacale:

Caterina CONTI, Segretaria regionale PD Friuli Venezia Giulia

Alessandro VENANZI, Vicesindaco di Udine

Franco LENARDUZZI, Presidente assemblea regionale PD FVG e Sindaco di Ruda

Giorgio GORI, Eurodeputato PD/S&D

Roberto GRANDINETTI, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese – Università di Padova

Maurizio IONICO, Urbanista, Amministratore Unico Melius Srl

Fulvio MATTIONI, Economista, RilanciaFriuli

Michela VOGRIG, Presidente Legacoop Friuli Venezia Giulia

Massimiliano CIARROCCHI, Direttore generale Confindustria regionale e Confindustria Alto Adriatico

Rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL

Il convegno rappresenta un’importante opportunità per definire politiche e programmi del Partito Democratico sulla questione dello sviluppo economico e del benessere dei cittadini della nostra regione e – sottolinea Franco Lenarduzzi – per rafforzare il rapporto tra partito e aree produttive e imprenditoriali.