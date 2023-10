Convegno “Nessuna esclusa. San Quirino contro ogni forma di disparità” tenutosi presso Villa Cattaneo

“Denso di significato e rilevante a livello regionale è stato l’incontro svoltosi presso l’elegante Villa Cattaneo a San Quirino il 27 ottobre dal titolo “Nessuna Esclusa, San Quirino contro ogni forma di disparità. L’evoluzione femminile negli anni” promosso e moderato dall’assessora alle pari opportunità Patrizia Antonel. Nel corso dell’incontro la direttrice di Voce Donna Laura Bosi ha testimoniato la pluralità degli interventi che l’associazione svolge nel contrastare la violenza sia fisica sia emotiva sulle donne. Taher Djafarizad, presidente dell’Associazione Neda Day, ha descritto con toccante determinazione il coraggio delle tante donne-martiri in Iran che hanno sacrificato la vita per combattere l’apartheid delle donne operata dal fondamentalismo là al potere. Il Mental Coach Simone Teso ha infine delineato l’evoluzione del ruolo femminile negli ultimi 60 anni in Italia. Come Open Sinistra FVG abbiamo presentato il mese scorso in Consiglio Regionale una mozione che può dare risposte ad alcune esigenze manifestate nell’incontro e nel successivo interessante dibattito. In primo luogo maggiori risorse per assicurare il rapido adeguamento delle associazioni, che sostengono le donne soggette a violenze, alle nuove regole di accreditamento. Ma la mozione prevede soprattutto risorse per promuovere l’educazione all’affettività e il superamento degli stereotipi patriarcali, sin della scuola primaria, anche attraverso la formazione dei docenti. Questi stereotipi sono ancora considerevolmente presenti nella nostra società, e sono all’origine di tanti comportamenti violenti. Come ha detto Laura Bosi di Voce Donna almeno una donna su tre ha subito una qualche forma di violenza maschile fisica, emotiva o economica.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.