Convention Confcommercio allo stadio martedì 6 maggio

Pochissimi posti ancora disponibili per la Convention Confcommercio Fipe 2025, un’iniziativa promossa dalla Confcommercio provinciale con i protagonisti del settore dei pubblici esercizi. L’appuntamento è in programma martedì 6 maggio a partire dalle 18. «Sarà un evento esclusivo per un comparto di grande importanza all’interno dell’associazione – anticipa il vicepresidente nazionale di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo – e lo faremo in una cornice d’eccezione, il Bluenergy Stadium».

Dopo il drink di benvenuto nell’area Vip dello stadio dell’Udinese, sono previsti alcuni interventi di saluto e vari momenti di confronto nell’auditorium. Da Pozzo farà gli onori di casa assieme al direttore generale nazionale di Confcommercio Fipe Roberto Calugi e al capogruppo provinciale Antonio Dalla Mora. In chiusura, l’intervento dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini. Tra gli ospiti istituzionali, saranno presenti il Prefetto di Udine Domenico Lione e il vicesindaco Alessandro Venanzi.

Seguirà cena di gala nel prestigioso President Club, un momento conviviale con posti limitati, pensato per vivere appieno dell’evento e con la possibilità straordinaria di vedere lo stadio vuoto in notturna. A dare supporto all’iniziativa sono, assieme a Bluenergy, la Camera di Commercio Pordenone-Udine, Fidimpresa FriulVeneto e Banca 360 Fvg