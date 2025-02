Convenzione Ateneo-Tribunale per lavori pubblica utilità. Opportunità di recupero sociale per imputati di reati puniti con pene lievi, o sospese

Prosegue la collaborazione tra l’Ateneo friulano e il Tribunale di Udine per dare un’opportunità di recupero sociale agli imputati di reati puniti con pene lievi o sospese. Grazie a una specifica convenzione, infatti, l’Università di Udine potrà impiegare fino a tre persone ammesse all’istituto della messa alla prova subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. L’occupazione, non retribuita, può avere una durata variabile da due mesi e mezzo a un anno. La convenzione, di durata triennale, è stata firmata dal rettore, Roberto Pinton, e dal presidente del Tribunale, Paolo Corder.

Il lavoro di pubblica utilità è una prestazione non retribuita a favore della collettività prevista dall’articolo 168 bis (comma 3) del Codice penale. Su richiesta dell’imputato il giudice può sospendere il procedimento in corso e disporre la messa alla prova in base a un programma dell’Ufficio di esecuzione penale esterna basato sul compimento di una prestazione di pubblica utilità.

In base alla convenzione, le persone ammesse a questo istituto potranno dunque coadiuvare gli uffici dell’Ateneo friulano in attività a supporto di alcuni servizi. In particolare, quelli amministrativi e di portierato, di assistenza informatica, di custodia delle biblioteche e delle aree interne, di fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico, di piccola manutenzione, di cura del verde e di pulizia delle aree esterne. Dopo un’apposita formazione i beneficiari del programma potranno svolgere le mansioni loro assegnate in una delle diverse sedi universitarie a Udine e, se del caso, anche di Gorizia e Pordenone.

I lavori di pubblica utilità per messa alla prova prevedono il rispetto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell’imputato. Le attività si possono svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni, le aziende sanitarie o pressi enti, tra cui le università, o organizzazioni, anche internazionali, e di volontariato, che operano in Italia.