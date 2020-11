Convid: Shaurli, basta chiacchiere e scaricare responsabilità: “Informare amministratori e dare supporto a operatori sanitari”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Ora davvero basta chiacchiere, basta scaricare responsabilità, alimentare conflitti o minimizzare. I numeri sono lì a dirci che non esistono isole felici, che il problema è mondiale e coinvolge tutti". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce del picco odierno dei contagi in regione.

"Torniamo a chiedere che Fedriga dia un segnale univoco di responsabilità istituzionale - aggiunge Shaurli - dando ascolto e informazioni agli amministratori e pieno supporto agli operatori sanitari in difficoltà. Anche nelle sue vesti di commissario delegato alle opere del Piano regionale di riordino del sistema sanitario in funzione dell'emergenza Covid-19, si occupi in prima persona di tutti gli interventi più urgenti. Serve recuperare tempo su prevenzione, tracciamento, personale e coordinamento con il territorio. Serve lavorare giorno e notte per dare risposte a cittadini, famiglie e imprese. Tutto il resto - conclude - è insopportabile e inutile propaganda politica"