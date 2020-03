Convoglio regionale Venezia-Trieste bloccato a Udine, caso sospetto di Coronavirus

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Un treno regionale di Trenitalia, il Venezia - Trieste, è stato fermato questo pomeriggio (4 marzo) alla stazione ferroviaria di Udine dopo che era stata segnalata a bordo la presenza di una persona probabilmente contagiata dal Coronavirus. Si tratta di una donna del lodigiano che viaggiava sul convoglio e che accusava i sintomi del Covid-19. Allarme sarebbe arrivato da altri passeggeri che hanno allertato il personale di bordo e la polfer. Così il treno fermato a Udine è stato evacuato e soppresso. La 50 enne proveniente dalla provincia di Lodi è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine per accertamenti. Gli altri passeggeri, una decina nella carrozza con la donna e altri 70 nel resto del convoglio, sono stati fatti scendere e pare identificati. Hanno poi potuto proseguire il proprio viaggio su un altro convoglio. Se la donna risultasse positiva ai controlli i passeggeri saranno richiamati per le verifiche sanitarie necessarie. Nelle carrozze del convoglio fermato sono scattate le operazioni di pulizia e sanificazione.