Coop Casarsa: Sabrina Francescutti eletta nuovo presidente dal Cda

Sabrina Francescutti è il nuovo presidente di Coop Casarsa, il più grande gruppo della cooperazione di consumo tra quelli con sede in Friuli Venezia Giulia. Laureatasi in legge all'Università degli studi di Padova, è avvocato con studio a Pordenone. Vive con la famiglia a San Giovanni di Casarsa, di cui è originaria. La nomina è avvenuta martedì 7 giugno nella prima riunione del nuovo consiglio d'amministrazione, dopo le elezioni per il rinnovo che si sono tenute nell'assemblea dei soci di fine maggio. Francescutti succede a Mauro Praturlon che dopo 9 anni come consigliere e presidente non era più rieleggibile. Il passaggio di consegne nella sede della storica cooperativa, che ad agosto compirà 103 anni, ha visto Praturlon augurare a Francescutti, che era già membro del consiglio uscente, buon lavoro nell'interesse dei soci e delle comunità servite dalla rete di vendita. Presente anche il direttore Stefano Cesarin, con cui il nuovo presidente lavorerà a stretto contatto, e il membro del Collegio sindacale Patrizio Taiariol. C'è stata anche l'elezione del vice, che subentra all'uscente Cesare Giavi, anche lui non rieleggibile: il nuovo vicepresidente è Patrizia Mander, già consigliere delegato al distretto soci nella precedente amministrazione. "Ringrazio il consiglio di amministrazione e i soci per la fiducia - ha dichiarato la presidente Sabrina Francescutti - e il mio predecessore Praturlon per il lavoro svolto fino ad oggi. Da ex atleta (ha giocato a basket per tanti anni a Casarsa, ndr) so quanto sia fondamentale il gioco di squadra per il raggiungimento degli obiettivi e so di poter contare sulla collaborazione di tutte le persone attive nella Coop, dai consiglieri a collegio sindacale, dal direttore Cesarin a tutti i dipendenti, per costruire insieme il nostro futuro”. Futuro che vede il comparto nazionale dei consumi in una situazione delicata segnata dalla pandemia prima e dai conflitti internazionali adesso, con l’aumento dei costi dell’energia, delle materie prime e dei prodotti. "La priorità - ha aggiunto Francescutti - sarà quella di tenere costantemente monitorato il mercato, per prendere decisioni precise e rapide nell’interesse della cooperativa e dei suoi soci in un quadro generale molto mutevole. In questo possiamo contare sulla forza ultracentenaria e sulla solidità di Coop Casarsa, che nella sua storia ha già affrontato situazioni complicate tra guerre e crisi economiche. Sarà fondamentale il dialogo con il territorio. Punteremo ancora di più sull'efficientamento energetico dei punti vendita e sulla valorizzazione e sostenibilità della rete vendita". Con la nomina di Sabrina Francescutti Coop Casarsa si conferma una realtà in cui le pari opportunità sono un fatto concreto: dal 1998 si tratta della terza presidente donna su cinque presidenti totali. Inoltre per la prima volta sono donne sia presidente che vicepresidente e la maggioranza del consiglio. "Ma indipendentemente dal genere - ha concluso la presidente - contano le capacità e le competenze e questo nuovo consiglio come quello uscente ne ha molte: un'ottima squadra che farà la sua parte". Questa la composizione del nuovo consiglio di amministrazione. Consiglieri rieletti: Sabrina Francescutti (presidente), Patrizia Mander (vicepresidente), Paolo Alberti, Viviana Miotti, Alessia Spaliviero, Cesare Giovanni Zancolò. Nuovi consiglieri Lisa Del Col, Edoardo Fabbro, Daniele Gerolin, Daniela Querin, Gastone Tracanelli. Rieletto contestualmente anche il Collegio sindacale, con la conferma di tutti i membri: Alberto Sandrin (presidente), Patrizio Taiariol e Antonio Cancellieri. Sindaci supplenti: Elena Francescutti e Lina Luciana Zongaro.