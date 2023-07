Cooperativa Universiis: il bilancio 2022 supera i 108 milioni di euro

Un valore della produzione di oltre 108 milioni di euro (il 10 per cento in più rispetto all’esercizio precedente); un utile netto di oltre 289mila euro; un margine operativo lordo con un incremento del 77,37 per cento, che da 2.955.112 euro del 2021 passa ai 5.241.429 del 2022. Sono solo alcuni dei dati di bilancio discussi e approvati in occasione delle Assemblee dei soci della cooperativa Universiis di Udine. Un’impresa sociale che vanta oltre 30 anni di attività e rappresenta un’eccellenza friulana operante, dalla sua costituzione, nell’ambito dei servizi alla persona a favore di anziani, disabili e minori ed è presente in 8 regioni italiane: Friuli VG (dove ha il proprio quartier generale e gestisce diverse strutture), Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Calabria e Sardegna.

L’Assemblea ha, inoltre, nominato il nuovo CdA che rimarrà in carica per il prossimo triennio e sarà composto da Alberto Vacca (presidente), Andrea Pez (vicepresidente) e dai Consiglieri: Andrea Della Rovere, Alessandro Burini, Cristina Pizzulin, Maria Cristina Savona e Susanna Medves.

A margine della sua nomina, il presidente Vacca ha ringraziato il CdA per la fiducia accordata che consentirà di dare continuità al percorso di consolidamento, crescita e sviluppo intrapreso da Universiis: «Saranno anni, quelli che ci attendono, molto impegnativi e densi di appuntamenti importanti – ha sottolineato il neo presidente -, in un contesto socio-economico in continuo e repentino mutamento, in cui sarà necessario un confronto costante e aperto con tutti i nostri portatori di interessi, per cogliere al meglio le tante opportunità che ci si presenteranno davanti».

Con una gestione manageriale solida, che privilegia la creazione di lavoro e l’erogazione di servizi a oltre 12.600 utenti, focalizzando il suo impegno nella crescita costante e nel raggiungimento degli obiettivi, la società dà lavoro a oltre 3.600 persone (in Fvg sono oltre 900), di cui oltre il 60 per cento è rappresentato da soci lavoratori a conferma della connaturata vocazione mutualistica della cooperativa. Universiis aderisce, da sempre, a Confcooperative Fvg, il principale organismo regionale di riferimento, di assistenza e tutela degli interessi delle imprese cooperative che, a oggi, associa 629 imprese, con oltre 20 mila addetti complessivi, un valore della produzione complessivo di 1 miliardo di euro e oltre 124mila soci.

«Il nostro impegno, in questi anni e pure durante l’ultima tornata assembleare – spiega Nicola Galluà, segretario generale di Confcooperative Fvg -, è sempre stato quello di affiancare l’impresa affinchè la sua crescita si mantenga, nel tempo, equilibrata e armonica come è successo sotto la presidenza ultradecennale di Andrea Della Rovere, periodo pandemico compreso, al quale va indirizzato un sincero ringraziamento da parte mia e di tutta Confcooperative. La sua permanenza in Consiglio rappresenta una sicura fonte di esperienza e supporto per il nuovo CdA e uno stimolo alla crescita futura».