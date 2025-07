Copetti Antiquari dona un’opera di Mirko Basaldella a Syncretika Arte e Cultura APS

Copetti Antiquari, nota galleria d’arte del centro di Udine, ha generosamente donato a Syncretika Arte e Cultura APS un importante dipinto del celebre artista Mirko Basaldella, figura di rilievo nel panorama artistico italiano e internazionale del 900’, dal titolo “Torre di Babele 2”.

Il dipinto è stato realizzato a tempera su carta intelaiata e misura 74 cm per 102,3.

L’opera entrerà ufficialmente a far parte del patrimonio dell’associazione, che si appresta a trasformarsi in fondazione, consolidando così la propria missione di promozione, tutela e valorizzazione dell’arte contemporanea.

Questa significativa donazione non solo arricchisce la collezione permanente di Syncretika, ma testimonia anche la fiducia e il sostegno che la Galleria ha riposto, fin da subito, nel progetto culturale dell’associazione.

Il dipinto di Basaldella sarà protagonista delle future mostre organizzate da Syncretika, contribuendo a diffondere la conoscenza e l’apprezzamento dell’arte moderna presso un pubblico sempre più ampio.

«Accogliamo con immensa gratitudine questa donazione, che rappresenta per noi un ulteriore stimolo a proseguire il nostro impegno per la cultura e la bellezza», commenta l’avvocato Massimo Borgobello, presidente di Syncretika Arte e Cultura APS. «L’opera di Basaldella sarà un simbolo prezioso della nostra evoluzione verso la fondazione, e un patrimonio condiviso per la comunità.

Il sostegno della Galleria Copetti Antiquari è stato preziosissimo fin dalla nostra prima mostra “Rigenerazione – Giuseppe Zigaina, quando, da neocostituiti, ci hanno prestato una bellissima opera del Maestro di Cervignano per l’esposizione.

Ringrazio quindi a nome di tuta l’associazione Giorgio ed Ernesto Copetti per il sostegno e l’amicizia dimostrataci, oltre che per la competenza con cui hanno saputo darci preziosi suggerimenti».

Syncretika Arte e Cultura APS prosegue così il proprio percorso di crescita, con l’obiettivo di creare spazi inclusivi e innovativi dedicati all’arte, alla cultura e alla sperimentazione.

Syncretika si appresta, dopo neanche un anno dalla propria costituzione, a trasformarsi da APS a Fondazione e ad inaugurare la propria terza mostra a Udine presso la ex Chiesa di San Francesco il 29 agosto 2025, dal titolo “Movimento Interlocutorio/Adriano Piu”, patrocinata dal Comune di Udine e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con il contributo di Promoturismo e di una quindicina di sponsor privati.