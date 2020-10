Coronavirus cresce: 5.724 nuovi contagi, 29 deceduti e 976 guariti. In Fvg 126 nuovi casi

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Prosegue purtroppo l'aumento di contagiati dal Covid-19 in Italia, una situazione molto seria tanto che è prevista una riunione d'emergenza del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) convocata dal ministro Speranza. Oggi infatti si registrano 5.724 casi in più rispetto alla giornata di ieri. I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 4.336, rispetto a ieri 250 in più. In terapia intensiva sono 390 (+3). In isolamento domiciliare 70.103, cioè 4.466 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 74.829, in aumento di 4.719 casi rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 238.525 persone, in aumento di 976 unità. I deceduti sono 29 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 36.140. I casi totali sono 349.494 (+5.724). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 133.084 per un totale di 12.460.055. A trainare la crescita è sempre la Lombardia, balzata a 1.140 casi in un giorno, seguita da Campania (664), Veneto (561), Toscana (548), Piemonte (499) e Lazio (384). Non c'è nessuna regione Covid free: la migliore resta sempre il Molise, che ha 10 casi nuovi, dopo gli 11 di ieri.

Covid: in Fvg 126 nuovi casi, stabili terapie intensive e ricoveri

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.264. Rimangono sei i pazienti in cura in terapia intensiva e 23 i ricoverati totali in altri reparti. Nessun nuovo decesso è stato registrato (355).

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Oggi sono stati rilevati 126 nuovi contagi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.416: 1.808 a Trieste, 1.844 a Udine, 1.183 a Pordenone e 555 a Gorizia, alle quali si aggiungono 26 persone da fuori regione.

I totalmente guariti ammontano a 3.797, i clinicamente guariti sono 20 e le persone in isolamento 1.215. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 8 a Gorizia.