Coronavirus: Dal Governo nuova circolare ai Prefetti. Memorandum sulle norme da rispettare per l’emergenza.

Una circolare per il contenimento e la prevenzione della diffusione dell'epidemia da coronavirus è stata inviata ai prefetti. L'obiettivo è richiamare le misure da applicare e responsabilizzare, tramite le prefetture, cittadini e titolari di esercizi come bar, ristoranti , cinema e palestre. Si conferma inoltre la sospensione della manifestazioni pubbliche e eventi di qualsiasi natura, che comportino affollamento di persone che non consenta il rispetto della distanza tra persone di almeno un metro. Un richiamo che è stato accolto, anche se fonti prefettizie spiegano che l'applicazione è di fatto rimessa molto al buon senso dei cittadini, non verrà predisposta nessuna task force di polizia per controllare la distanza tra le persone o quella fra una poltrona e l'altra al cinema.

Il DPCM di fatto non specifica chi sia deputato ai controlli e alle sanzioni per eventuali trasgressori, anche se rimanda al decreto legge del 23 febbraio che prevede l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale sull'Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, con multe fino a 206 euro e arresto fino a 3 mesi. Nessuno andrà con il metro a controllare insomma, mentre un discorso completamente diverso riguarda eventuali "fughe" da quarantene, su cui non ci sarà tolleranza da parte delle forze dell'ordine.