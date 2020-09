Coronavirus: Fedriga su trasporto pubblico studenti, “posizione del Governo è compromesso accettabile”. Ma per il Pd “Logica contrapposizione Stato-Regioni è inaccettabile”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Nonostante le richieste della Regione fossero più estensive, la Regione ritiene un compromesso accettabile il cambiamento di posizione del Governo sul trasporto pubblico locale in vista dell'avvio dell'anno scolastico. È questa in sintesi la posizione manifestata al termine della Conferenza unificata Stato-Regioni dal presidente del Friuli Venezia Giulia, dopo la complessa mediazione tra le Regioni e il Governo, che ha consentito l'innalzamento della percentuale di occupazione consentita sui mezzi pubblici ad uso scolastico fino all'80 per cento e l'impegno alla messa a disposizione delle Regioni di almeno 200 milioni di euro di parte dello Stato. Di diverso avviso è Salvatore Spiateri del PD componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg: "È nefasta e inaccettabile la logica di quanti costruiscono, per mere ragioni elettorali, una contrapposizione Stato-Regioni nella lotta al Covid, come se il Governo centrale fosse un nemico o da altra parte il sistema delle Autonomie locali un peso. E' sbagliato parlare di 'compromesso' sul trasporto, perché presuppone la logica del nemico, del conflitto di interessi divergenti". Così Spitaleri secondo cui "se si preferisce il contrasto politico è meglio abbandonare le responsabilità istituzionali e dedicarsi più proficuamente alla lotta politica. Chiamarsi continuamente fuori dalla solidarietà nazionale ed europea vuol dire cancellare autonomia e sussidiarietà in nome della logica del più forte".