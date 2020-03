Coronavirus: Iacop, Fedriga tenga occhi sui conti Fvg “Presidente e assessore Bilancio parlano stessa lingua?”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"C'è da sperare che il presidente della Regione e l'assessore al Bilancio parlino la stessa lingua e si capiscano: forse così il Fedriga dirigente della Lega smetterà di chiedere al Governo 'zero tasse', cioè di lavorare per tracollo finanziario ed economico del Fvg". Lo afferma il consigliere regionale dem Franco Iacop, commentando le dichiarazioni dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, la quale ha ricordato che "il bilancio regionale si alimenta con compartecipazioni al gettito dei tributi erariali nella misura del 5,91 decimi".

"Ci sono momenti in cui la propaganda dovrebbe aver per limite il senso delle Istituzioni, verso le quali si assume un obbligo quando si giura entrando in carica. Chiediamo al presidente Fedriga di attenersi a questo limite, perché è oggettivo che la richiesta di Salvini, di non pagare le tasse per un anno, è una catastrofe per la nostra Regione. Giustamente Zilli ha ricordato che ci paghiamo tutta la sanità ricevendo una parte delle tasse pagate allo Stato, ma se si versano 'zero tasse' dove attingiamo le risorse per i nostri servizi?".

Per Iacop "bisogna stare molto attenti a non giocare con i bilanci, dello Stato e della Regione, o far credere che l'indebitamento possa essere infinito: non è così. E Fedriga dovrebbe preoccuparsi di tenere gli occhi sui conti del Friuli Venezia Giulia, invece di prepararsi ad aprire un altro scontro con il Governo sul fronte del bilancio, magari per rispondere ai bisogni dei Comuni"."Siamo convinti che il Governo farà la sua parte ma - conclude l'esponente dem - non è buona prassi cominciare un dialogo prendendo a schiaffi l'interlocutore".