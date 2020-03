Coronavirus: in Fvg 386 positivi, 22 decessi e 19 in terapia intensiva. Ma il dato dei “positivi” è sottostimato

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

I dati ufficiali della Regione Fvg raccontano che sono salite a 386 le persone risultate positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (su 3.693 tamponi effettuati), 2 in più rispetto all'ultima rilevazione di ieri mattina. Lo ha confermato ieri il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, evidenziando che nell'aggiornamento dei dati, purtroppo, sono stati registrati 2 ulteriori decessi, per un ammontare complessivo di 22, mentre i pazienti in ospedale per Covid-19 sono 96, dei quali 19 in terapia intensiva. In sostanza in Friuli Venezia Giulia si contano 384 persone positive per coronavirus e 20 decessi. Sono i dati più salienti comunicati da Fedriga e Riccardi nella conferenza stampa tenuta per fare il punto sull’andamento dell’epidemia. Il Presidente della giunta ha anche precisato che “rispetto ad altre Regioni, che hanno visto il coronavirus manifestarsi negli stessi giorni del Friuli Venezia Giulia, finora abbiamo registrato un numero inferiore di contagi.” Una narrazione della situazione che però è falsata dal fatto che si sia trascurato che sono ancora da esaminare ben 600 dei tamponi eseguiti. Almeno questo è quanto afferma il consigliere regionale Walter Zalukar del Gruppo Misto che fra l'altroè anche un medico. "Fatto di non poco conto, spiega Zalukar, perchè significa che i dati presentati rappresentano la situazione in tempo reale per i decessi, ma non per i contagiati, poiché se ci sono da esaminare ancora 600 campioni significa che il numero di positivi al coronavirus indicato è in realtà quello di quanti erano i contagiati tre o quattro giorni fa e che sapremo il numero odierno di contagiati solo tra diversi giorni. Un problema non trascurabile, spiega ancora Zalukar, perchè non conoscere questi dati in tempo reale significa non poter seguire con sufficiente precisione l’andamento dell’epidemia, e quindi non poter dare con tempestività risposte adeguate alle variazioni del contagio. E poi ci sono evidentemente riflessi sull’assistenza, come hanno riferito gli operatori sul campo, infatti in tal modo i sanitari venuti a contatto con pazienti infetti e sottoposti a tampone continuano a lavorare, quindi ad assistere malati per più giorni, prima che l’eventuale positività possa venir riscontrata. C’è quindi l’esigenza di immediati e adeguati rimedi, forse bisognava pensarci prima, chiosa il consigliere, ma non è certo questo il momento di polemiche o recriminazioni, bensì di proposte serie, che siano sostenibili e subito attuabili. Abbiamo scoperto che il laboratorio di Trieste dove si trattano i campioni era già l’anno scorso sensibilmente carente di personale, che c’è stato ultimamente un rinforzo, ma sembra troppo esiguo. Dovrebbero arrivare tra qualche giorno nuove attrezzature. Ma che fare subito? Propone Zalukar, reperire ulteriori tecnici da altre strutture di laboratorio, peraltro meno impegnate vista la riduzione della routine. Aumentare l’orario di attività fino ad h24. Definire diverse priorità di esame dei tamponi in base alla capacità operativa del laboratorio.

Questa è una guerra, conclude Zalukar e non può essere combattuta con i modi e i tempi della burocrazia".