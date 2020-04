Coronavirus, Istat: “Shock senza precedenti per l’economia in caso di lockdown fino a giugno consumi in calo del 9,9”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Lo scenario internazionale è dominato dall’emergenza sanitaria. Le necessarie misure di contenimento del COVID-19 stanno causando uno shock generalizzato dell'economia, senza precedenti storici, shock che coinvolgono sia l’offerta sia la domanda. Fra l'altro la rapida evoluzione della pandemia rende difficile rilevare l’intensità degli effetti sull’economia reale con gli indicatori congiunturali la cui diffusione avviene con un ritardo fisiologico rispetto al mese di riferimento. A dirlo è l'Istat che spiega che le prime indicazioni disponibili sull’impatto economico in Italia provengono dal clima di fiducia di famiglie e imprese, che a marzo ha segnato una forte e diffusa flessione, e dai dati riferiti a febbraio sul commercio estero extra Ue e le vendite al dettaglio.

Il commercio extra Ue è stato fortemente influenzato dal calo delle esportazioni verso la Cina, mentre le vendite al dettaglio hanno mostrato un deciso aumento trainato dagli acquisti di beni alimentari.

L’inflazione si è approssimata allo zero per i ribassi delle quotazioni dei beni energetici collegati al crollo di quelle del petrolio. La crescita dei prezzi al consumo nell’area euro si è confermata più elevata di quella italiana, ma anch’essa in decisa attenuazione. Ma ancora più condizionata dal Covd-19 è la nota mensile Istat di marzo che contiene il primo approfondimento dedicato all’analisi dell’impatto economico del COVID-19.

Alla luce dell’emergenza generata dall’epidemia di coronavirus e delle misure adottate dal governo per il suo contenimento l’Istat ha attivato una serie di azioni per assicurare la continuità e la qualità della produzione statistica anche nella situazione di emergenza.

L’Istituto ha riorientato la raccolta dei dati statistici su tecniche di acquisizione sostenibili in questo contesto, con soluzioni metodologiche e innovazioni nell’utilizzo di fonti di dati, e ha messo in campo le soluzioni più adeguate per sostenere processi di produzione statistica, nella piena tutela della salute dei lavoratori. La produzione e diffusione di informazioni statistiche ufficiali, fondamentali per misurare l’evoluzione dell’economia e della società al servizio delle istituzioni, dei decisori pubblici, delle famiglie e delle imprese, non può infatti fermarsi, ma deve ripensarsi per essere pronta a fornire tutte le risposte necessarie al Paese, anche e soprattutto per il futuro, quando la diffusione dei dati sarà necessaria per supportare e monitorare la ripresa del Paese. L'economia italiana non aveva mai visto niente di simile e l'intensità della crisi legata al coronavirus è tale che non è nemmeno possibile fare una stima delle possibili conseguenze. E' il giudizio espresso dall'Istat nella sua nota mensile sull'andamento dell'economia relativa al mese di marzo. "Lo scenario internazionale è dominato dall'emergenza sanitaria. Le necessarie misure di contenimento del Covid-19 stanno causando uno shock generalizzato, senza precedenti storici, che coinvolge sia l'offerta sia la domanda. La rapida evoluzione della pandemia rende difficile rilevare l'intensità degli effetti sull'economia reale con gli indicatori congiunturali la cui diffusione avviene con un ritardo fisiologico rispetto al mese di riferimento". Secondo l'istituto di statistica: "in caso di lockdown fino a giugno consumi in calo del 9,9".