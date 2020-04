Coronavirus: la Regione Fvg chiede alla Protezione civile la copertura dei costi nave Covid-19

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La nave già battezzata "lazzaretto" salperà da Napoli ed arriverà a Trieste entro la settimana. L'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, a seguito della seduta del Comitato provinciale per l'emergenza, ha infatti formalizzato in data odierna al Dipartimento nazionale della Protezione civile la richiesta per le autorizzazioni finalizzate alla copertura dei costi relativi alla nave destinata a ospitare pazienti Covid-19 provenienti dalle Case di riposo di Trieste. La convocazione del Comitato, riunitosi oggi in videconferenza, era stata richiesta dalla stessa Regione al Prefetto di Trieste e Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, Valerio Valenti. Molti i dubbi sulla scelta, sia dal punto di vista dei costi che della funzionalità di tale scelta.