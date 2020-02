Coronavirus, la Regione Fvg decreta lo stato di emergenza

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

State tranquilli è tutto sotto controllo ma proprio perchè lo rimanga la Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo. Motivo "fronteggiare il rischio sanitario da coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto". La decisione è arrivata al termine della riunione del Comitato operativo di Protezione civile. "Con il decreto dello stato di emergenza, ha spiegato il vicepresidente della Regione, Riccardi, "la Regione potrà adottare una procedura più agile per l'acquisto di beni, servizi e forniture attraverso un affidamento diretto, per tutto ciò che è necessario per affrontare l'emergenza".

La misura, ha aggiunto, "è utile per disporre di risorse tali da consentire, ad esempio, di mettere a disposizione le strutture nel caso in cui si rendesse necessario adottare l'isolamento".

Il presidente della Regione Fedriga ha fatto sapere che intanto, in attesa delle linee guida del Governo, le manifestazioni pubbliche in Friuli Venezia Giulia - quali ad esempio il Carnevale e le paralimpiadi previste a Lignano Sabbiadoro - non saranno sospese, ma la Regione è pronta, una volta ricevuta la proposta dell'Esecutivo nazionale, a effettuare le valutazioni di merito per la piena tutela dei cittadini del Friuli Venezia Giulia".

Sul versante della prevenzione, proseguono i controlli mirati all'aeroporto di Ronchi .