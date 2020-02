Coronavirus, M5s: “governo sostenga turismo, decreto è primo passo”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"L' allarmismo e il panico generato dall'emergenza coronavirus sta causando una crisi senza precedenti per il turismo italiano, con un impatto negativo notevole sia nel turismo 'in entrata' che in quello 'in uscita'. Voli cancellati sul sito di Trieste o bloccati, disdette delle prenotazioni degli alloggi e visite guidate andate in fumo: purtroppo questo accade non solo nelle zone rosse, ma inizia a diffondersi in tutta Italia". Cosi' la deputata del MoVimento 5 Stelle del FVG, Sabrina De Carlo.

"Il decreto approvato ieri sera e' sicuramente un passo giusto: tra le varie misure ve ne sono anche di specifiche per sostenere il settore turistico, ad esempio con la sospensione fino al 31 marzo del versamento dei contributi per le agenzie di viaggio e i tour operator", prosegue la deputata.

"Molto, comunque, bisognera' fare sia per evitare conseguenze durissime agli operatori del settore, sia per rilanciare l'immagine del nostro Paese all'estero. Sono certa che il governo stia lavorando per ulteriori provvedimenti che verranno annunciati a breve. Come parlamentare continuerò a monitorare la situazione e a impegnarmi affinche' venga tutelato un settore importantissimo per la nostra economia che, ricordiamo, vale il 13% del Pil nazionale e soprattutto per il Friuli Venezia Giulia é di vitale importanza", conclude Sabrina De Carlo.