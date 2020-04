Coronavirus, non ufficiale ma c’è il calendario della «fase 2»: quattro date per bar e industrie. Ultimi i bar

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Saranno quattro lunedì a scandire le riaperture dopo il lockdown della cosiddetta “fase 2”. Quattro lunedì che scandiranno le ripartenze operazione a “rate” che si concluderà il 18 maggio con l'apertura dei bar e ovviamente garantendo regole per la sicurezza non ancora chiare. Tutto dipenderà comunque dalla curva di contagi. Se l’indice R0 dovesse ricominciare a salire il programma potrebbe subire un rallentamento fino all'annullamento. A tale proposito il ministro Francesco Boccia lancia l’allarme: «Le regole e il calendario di riaperture che concorderemo avranno un punto fermo. Più un territorio è sicuro, più le misure potranno essere allentate. Più il contagio sale, più scatteranno nuove restrizioni. È evidente che le Regioni non devono mai abbassare la guardia, terapie intensive, subintensive e interventi sanitari immediati sui contagiati devono essere la priorità assoluta».

27 aprile

Lunedì prossimo 27 aprile ripartiranno gran parte delle fabbriche se ovviamente verranno confermati i protocolli di sicurezza con i sindacati. Si allenteranno parzialmente anche le morse sulla circolazione delle persone pur con regole di sicurezza per presidi e distanze.

4 maggio

Salvo cambi di rotta il via libera per tutti i cantieri è invece fissato per il 4 maggio, insieme alle industrie del tessile e della moda. Lo stesso giorno ripartono anche Lotto e Superenalotto. Ci sarà l’allentamento dei divieti di spostamento, mantenendo comunque l’autocertificazione, e si potrà andare fuori dal Comune di residenza. Si potrà fare sport all’aperto anche lontano dalla propria abitazione e ci si potrà allenare, da soli oppure a due metri di distanza dagli altri.

11 maggio

Se tutto andrà come previsto, tra due settimane l'apertura riguarderà la vendita al dettaglio. Abbigliamento, calzature e tutti i negozi che finora sono rimasti chiusi potranno tornare in attività, sia pur con le restrizioni dovute al distanziamento e ai dispositivi di protezione. Rimarranno invece chiusi i centri commerciali e i mercati rionali che non vendono alimenti. Secondo il Comitato tecnico scientifico troppo alto è il rischio che la libera circolazione delle persone faccia risalire il numero dei malati in ambienti dall'alta concentrazione di personecome appunto i centri commerciali nei quali potranno rimanere aperti solo i reparti alimentari.

18 maggio

Nelle intenzioni del governo è il giorno in cui si potrà andare nei bar e nei ristoranti. Un metro dal bancone, due metri tra un tavolo e l’altro, mascherine e guanti per i camerieri: sono queste le regole. E se i governatori accetteranno, dunque i dati saranno ancora incoraggianti, sarà anche possibile viaggiare da una Regione all’altra senza alcuna certificazione di necessità.