Coronavirus: notizie inquietanti arrivano da Trieste. Meno protezione per medici e infermieri e le bugie mortali sulla casa di riposo “Primula”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Coronavirus: Le notizie che arrivano da Trieste sono piuttosto inquietanti. Ed anche se non si può parlare, se non altro per i numeri, di Fvg come la Lombardia è evidente che alcune dinamiche negative sono comuni, come comune è la gestione politica della sanità fra le due regioni. Su questo dobbiamo fare una piccola autocritica, avevamo pensato che Fedriga e Riccardi seguissero il metodo Zaia, e così è in effetti stato sul discorso propagandistico mascherine, ma non sul ben più delicato e serio problema della gestione di Rsa e case di riposo e più in generale della sanità regionale. Di oggi è la notizia che incredibilmente al Cattinara e al Maggiore di Trieste verranno fornite dotazioni di protezione personale per medici e infermieri. La questione è stata sollevata dalla sen. forzista Laura Stabile che pur appartenendo alla stessa parte politica ha deciso di denunciare comunque i malfunzionameti di un sistema sanitario che sta mostrando tutte le sue criticità gestionali e di sistema, certo non tutto è addebitabile alla gestione “Fedriga-Riccardi” dato che alcune scelte vengona dalla gestione “Serracchiani” del Fvg ma oggi il centrodestra non solo ci ha messo del suo, ma addirittura sembra aver perso ogni razionalità e controllo. Spiega la Senatrice Stabile che da oggi gli operatori sanitari che assistono i pazienti Covid-19 dell’ASUGI triestina non indosseranno più le tute intere protettive (tute tyvex) che fino a oggi impiegavano, con l’eccezione di quelli che lavorano nelle sale operatorie, rianimazione, recovery room, terapia intensiva postoperatoria e terapia semintensiva pneumologica. Agli altri tute normali a minor protezione. Lo impone, spiega Stabile, una sconcertante circolare emanata oggi dal Direttore sanitario facente funzioni, che paradossalmente recita “Al fine di garantire agli operatori una maggior sicurezza, si dispone…”.

Medici e infermieri della Medicina Clinica, reparto internistico dedicato ai casi Covid-19, della Geriatria, dello stesso reparto Infettivi, non saranno più protetti come prima. Dovranno sì indossare mascherina FFP2, occhiali o visiera, camice impermeabile e doppi guanti, ma lasciare esposta la testa, parte del viso e degli arti inferiori. Nella circolare si parla di proteggere meglio chi esegue procedure che generano aerosol, dimenticando che anche l’esecuzione dei tamponi nasofaringei produce aerosol, come ben ricorda l’Istituto Superiore di Sanità. Così si distruggerà l’organizzazione e il lavoro compiuto da reparti che finora erano riusciti a proteggere efficacemente operatori e pazienti.

La riduzione di DPI, prosegue Stabile, sembra si applicherà anche alla struttura di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, dove invece qualcosa non ha funzionato, dato che quest’ultima è stata chiusa per l’epidemia. “Il disastro evidentemente non è bastato, chiosa la senatrice di Forza Italia, adesso anziché incrementare si ridurranno le protezioni. Sembra molto probabile che la circolare sia stata motivata dalla carenza di DPI, che probabilmente persiste. Ma non chiediamoci perché Trieste sia stata così pesantemente colpita”.

Ma se già questa notizia non bastava arriva un vero siluro indirizzato verso l'assessore alla salute Riccardi da parte del consigliere regionale Walter Zalukar. Il consigliere del gruppo misto lo dice chiaramente: “Troppe opacità, bugie, omissioni nella guerra al virus. Dopo un mese di “tutto sotto controllo”, di “siamo i migliori” ripetuto fino alla noia, è esplosa la verità con i numeri, tanto chiari quanto terribili, centinaia i contagi e tanti, troppi i morti tra i più fragili, gli anziani ospiti delle case di riposo e i malati dei due ospedali triestini, tutti e due lasciati preda del virus. E colpiti risultano tanti medici e infermieri più gli operatori dei servizi, tutti i mandati in prima linea con poche o punto protezioni, senza ordini precisi, con uno stato maggiore attento più all’immagine che a governare”. “Nel radiogiornale Rai di questa mattina si è sentito dire che l‘epidemia a Fernetti sarebbe esplosa un paio di giorni fa, ma il venerdì prima di Pasqua, c’erano già 40 infetti su 60 ospiti. L’unità di crisi dell’Azienda sanitaria proprio quel giorno aveva emesso l’ultimo bollettino prima del lungo week end pasquale, da cui non si percepiva particolare allarme. La stampa riporta oggi le dichiarazioni anonime del responsabile di una casa di riposo: “Siamo stati lasciati senza indicazioni da parte dell'Azienda sanitaria per troppo tempo, nonostante i solleciti fatti.” Parole anonime per il timore di ritorsioni. Che vale pure per i medici e gli infermieri, che chiedono aiuto ma con il vincolo dell’anonimato, perché c’è un clima di intimidazione, chi parla e dice il vero teme discriminazioni, un clima da Corea del Nord, per fortuna in salsa nostrana”. “Anche della Primula (casa di riposo che è stata evacuata e sulla quale già indaga la Procura) si conosceva il pericolo molto prima, afferma Zalukar, la crisi era emersa in tutta la sua gravità il 7 aprile, la un mese prima, l’8 marzo, un inquilino dello stabile aveva trasmesso una nota all’Assessore Riccardi evidenziando la situazione di rischio di contagio per gli inquilini dello stabile che coabitano con la struttura sanitaria. Oggi uno degli inquilini dello stabile è deceduto per Covid-19. Una tragedia annunciata, chiosa Zalukar, che poi ci ha trasmesso uno stralcio dell’e-mail che sarebbe stata inviata all’Assessore alla Salute un mese prima del tragico epilogo.

<< Da: " m………5@yahoo.it>

A: "riccardo.riccardi@regione.fvg.it" <riccardo.riccardi@regione.fvg.it>

Inviato: Dom, 8 Mar, 2020 alle 5:53

Oggetto : EMERGENZA CORONAVIRUS E CASA DI RIPOSO LA PRIMULA

Egregio assessore Riccardi,

Le scrivo per una questione della massima urgenza, legata all’allarme coronavirus e alla tutela dei nostri anziani. (omissis) ….a detta dell’Azienda sanitaria che ha effettuato qualche giorno fa l’ennesimo sopralluogo: non esiste alcuna norma che impedisca un uso promiscuo dell’ascensore. Attraverso il quale gli ospiti de La Primula, spesso in stato confusionale, trovano un facile varco agli ambienti condominiali o, peggio ancora, alla strada. Con frequenza giornaliera, qualche nonno sparisce per essere poi ritrovato e soccorso negli scantinati o su qualche pianerottolo, oppure a spasso per il rione di San Giacomo. Ora c’è l’allarme coronavirus e al rischio sicurezza si somma quello della salute di queste persone….. (omissis).

Certo del suo interessamento, Le porgo i miei più distinti saluti.>>

La lettera è corredata da fotografie veramente impressionanti, spiega Zalukar, tra cui una che rappresenta lo stato ni cui venivano lasciate le bombole di ossigeno nell’atrio, senza apparente protezione. Ne fosse caduta una sola per le scale avrebbe potuto esplodere e provocare una strage.

La lettera è datata 8 marzo.... “Non credo servano altre parole sulle residenze per anziani, conclude il consigliere regionale Walter Zalukar, servono fatti, con verità e trasparenza. Presenterò un’interrogazione alla Giunta regionale non tanto per accertare le responsabilità, non è questo il momento, ma perché si prenda atto della criticità estrema in cui ci troviamo, si ascoltino i cittadini e gli operatori sanitari, si prendano finalmente misure adeguate”.