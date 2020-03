Coronavirus: Pd, c’è gara presidenti Regione a lamentarsi

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"È insopportabile la gara tra i presidenti delle diverse Regioni a chi chiede di più al Governo, al commissario Arcuri e alla Protezione civile nazionale, per poi potersi lamentare che 'altri' non hanno esaudito le richieste e così loro sono impotenti". Lo afferma Lorenzo Cociani, responsabile Welfare del Pd Fvg, commentando le accuse del presidente della Regione Massimiliano Fedriga alle Autorità centrali dello Stato in merito alle forniture di materiale sanitario anti-covid19.

Per Cociani "i cittadini e soprattutto chi sta affrontando sul campo l’emergenza coronavirus non ha bisogno di polemiche, non ha bisogno di strumentali scaricabarile. Abbiamo bisogno di unità d’intenti, di serietà, di lavoro comune e ben organizzato, abbiamo bisogno che tutte le Amministrazioni e le Istituzioni mostrino lo stesso grado di responsabilità che stanno dimostrando in questo momento medici, infermieri, forze dell’ordine e tutti quelli che sono in prima linea".

"Così come chi ha necessità di indossarli davvero - spiega l'esponente dem - cerca di essere serio e appropriato nell’utilizzo dei DPI per non sprecare mascherine e materiale prezioso, così cerchino di essere responsabili anche politici e governanti nel garantire a tutti le forniture delle quali hanno realmente bisogno. Tutti hanno da esser responsabili e forse tutti potevano fare di più ma ora - conclude - è il momento di fare quel che serve, insieme".