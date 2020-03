Coronavirus: Pd, da Lega Fvg “operazione falsità” su bonus: “È aiuto concreto in più, se serve altro Regione integri”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Una vera e propria 'operazione falsità' è stata lanciata da Salvini, gli amministratori leghisti del Fvg si accodano agli ordini e attaccano ancora il Governo, alla faccia dello 'stiamo uniti'. Da Roma arrivano circa 6 milioni in Fvg e questo sa fare la Lega: lamentarsi, criticare e raccontare bugie. I soldi stanziati dal Governo sono un primo segnale, extra, da destinare per un aiuto urgente a fare la spesa a chi è in estrema difficoltà, non si dividono per tutti gli abitanti, compreso chi non ha bisogno. E si aggiungono ai servizi erogati già dai Comuni". Lo affermano l'on. Debora Serracchiani e i consiglieri regionali Franco Iacop e Diego Moretti.

"Con quei soldi - spiegano gli esponenti dem - si possono dare borse della spesa con alimentari alle famiglie più in difficoltà. Le persone raggiunte dai servizi sociali in FVG sono circa 70mila e per loro si tratta di un aiuto concreto in più, non spiccioli. Allora assessori regionali e sindaci della Lega dovrebbero pensare a come usare al meglio queste risorse aggiuntive e invece perdono tempo a lamentarsi. E - aggiungono i democratici - si guardano bene dal chiedere che cosa ha fatto la Regione autonoma, competente sugli Enti locali, per i nostri comuni e le nostre famiglie. Se servono altre risorse per chi ha bisogno estremo, allora la Giunta Fedriga integri".

Serracchiani, Iacop e Moretti concludono chiedendo che "i leghisti regionali si sforzino di collaborare davvero con il Governo anziché cercare continuamente scuse per polemizzare".