Coronavirus: Pd Fvg, porteremo a Roma istanze categorie. “Incontrate categorie su dl Aprile”

"Abbiamo aperto il confronto sul dl Aprile che mobiliterà oltre 60 miliardi, di cui una parte confidiamo andrà a fondo perduto per le imprese. Alla luce del Dpcm firmato ieri dal premier Conte, abbiamo anche ascoltato preoccupazioni e sensibilità di chi rappresenta e si confronta ogni giorno con le nostre imprese, di cui ci faremo portatori a livello nazionale e nelle sedi parlamentari". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, rendendo noto l'incontro tenuto oggi in videoconferenza assieme alla deputata Debora Serracchiani con i rappresentanti regionali delle categorie.

Evidenziando che "il 4 maggio sostanzialmente riparte l’intera manifattura", Shaurli ha spiegato che "l'emergenza sanitaria è ancora presente e c'è il rischio di una seconda ondata, per cui l’apertura 'a step' può consentire di valutare l'evoluzione del contagio, i comportamenti individuali e soprattutto la capacità delle diverse Regioni di attivare le opportune misure di sicurezza".

"Già il Governo - ha precisato Shaurli - ha dato la possibilità di ampliare il concetto di 'attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale' anche alle aziende non comprese nella disciplina del Golden Power".

"Se una Regione si dimostra pronta sia in termini sanitari e di sicurezza per lavoratori e cittadini - ha aggiunto il segretario dem - chiediamo sia possibile valutare aperture anticipate di altri settori, anche in base alle peculiarità del nostro territorio e alle diversità fra aree urbane e non. Aprire il prima possibile in piena sicurezza per la salute dei cittadini deve essere obiettivo di tutti ma - ha concluso - per arrivarci serve lavorare, servono atti concreti, scelte e risorse anche da parte della Regione non solo urlare più di altri".