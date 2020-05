Coronavirus: Pd Fvg, riscrivere bilancio Fvg è nostra richiesta “Partire individuando risorse e priorità condivise, non calcolo di consenso”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Da tempo il Pd chiede che si riscriva il bilancio della Regione. Adesso è l'ovvia conseguenza dell'annunciato ritiro di SviluppoImpresa, ma si poteva e doveva agire prima, senza perdere inutilmente altri mesi. La Giunta Fedriga è sempre pronta agli annunci ma sempre in ritardo sulle partite vere: ora ha fatto un passo nella direzione giusta, non perdiamo altro tempo”. Lo afferma il responsabile Economia Pd Fvg Renzo Liva, commentando la dichiarazione del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, il quale ha detto all'ANSA che “Entro il prossimo mese, il prossimo mese e mezzo credo che dovremo riscrivere la legge bilancio".

Per l'esponente dem “è ora arrivato anche il momento di cambiare metodo e di aprire confronti, fare dei ragionamenti, scambiare dati e competenze fra maggioranza e opposizioni, fra Giunta e Consiglio. Altrimenti saremo ancora allo stesso metodo già visto, e anche agli stessi risultati”.

“Sarà un cammino difficilissimo – constata Liva - e nessuno ha soluzioni per tutto, nemmeno il presidente Fedriga. Se però l'obiettivo comune sarà l'interesse generale della nostra economia e della nostra comunità, potremo fare bene. Partiamo dall'individuare con certezza risorse e priorità condivise, non per calcolo di consenso ma per necessità immediata e di futuro. Noi – conclude - siamo pronti”.