Coronavirus: Pd Shaurli, Fedriga inizi a lavorare a casa propria

"Fedriga non riversi altrove o su qualcun altro i problemi ed inizi ad affrontarli, uscendo il prima possibile dall’emergenza, dando indicazioni chiare ai sindaci, ascoltando le categorie economiche e rispondendo a partire dalle priorità e da norme con soldi veri da mettere subito in campo”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha chiesto al Governo di “inserire tutte le Regioni nel riparto dei fondi straordinari per l'emergenza coronavirus”, senza limitarlo alle “zone rosse”.

"Fedriga chieda pure ma intanto – aggiunge Shaurli - inizi subito a lavorare a casa propria, dove governa una Regione orgogliosa della sua autonomia. Prima di aspettare aiuto da Roma si mettano in campo tutte le risorse e gli strumenti a disposizione”.