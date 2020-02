Coronavirus: Pd Spitaleri, da Presidenti frenesia protagonismo

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Il parossistico e a volte contraddittorio protagonismo dei Presidenti delle Regione sta mettendo a rischio un bene prezioso e costitutivo del nostro Paese: quel principio di autonomia che non può mai essere disgiunto dalla leale cooperazione". È la riflessione di Salvatore Spitaleri, membro della Commissione paritetica Stato-Regione Fvg, sullo stato dei rapporti tra Autorità centrali dello Stato e Autonomie.

"La frenesia di assumere posizione purché sia - continua Spitaleri - rivendicando un diritto di rappresentanza, ha alimentato le incertezze dei cittadini, le ondate tra il panico e l’indifferenza, le gravissime (e non valutate) ripercussioni sull’economia. Toni 'drammatici' hanno scandito l'allineamento con chi una settimana fa chiedeva la sospensione di Schengen, poi la recriminazione per i 'ritardi' del Governo, infine l'ostentata insofferenza verso le misure da loro stessi richieste, dopo che sono arrivati i numeri del tracollo economico. Non basta farsi impropriamente chiamare 'governatori', come quelli degli Usa o com'era quello della Corona britannica in India, per acquisire una patente di autorevolezza. Occorre la freddezza di guidare l'opinione pubblica, non inseguirla o blandirla".

"Sappiamo che il coronavirus è una patologia seria che - aggiunge Spitaleri - richiede non astuzie demagogiche, ma un serio impegno e probabilmente ristrutturazione dei nostri servizi sanitari che, è verosimile, dovranno attrezzarsi ad affrontare altre crisi del genere in futuro. Quindi, programmazione seria, interlocuzione tra i diversi livelli e rispetto delle competenze sono cardini per l’esercizio dell’autonomia, di quella vecchia e di quella più larga che vorremmo attribuirci. E che - conclude - speriamo non subisca battute d'arresto".