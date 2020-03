Coronavirus: per l’assessore regionale Fvg Roberti il vero problema è comminare pene più severe a richiedenti asilo che violano le norme

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In psicologia, per fissazione si intende lo stallo di una pulsione che non trova sbocco. Il soggetto che elabora questi atteggiamenti, spiegano i testi, si ritrova in balia di un pensiero fisso o un'abitudine ineliminabile che ne mina, anche profondamente, i rapporti sociali e la soddisfazione personale. Una descrizione che sembra calzare perfettamente già da tempo nei comportamenti xenofobi di certa politica regionale. A scanso di equivoci, per xenofobia, secondo il dizionario Treccani (e anche secondo noi), si intende il “sentimento di avversione generica e indiscriminata per gli stranieri e per ciò che è straniero, che si manifesta in atteggiamenti e azioni di insofferenza e ostilità verso le usanze, la cultura e gli abitanti stessi di altri paesi, si accompagna spesso a un atteggiamento di tipo nazionalistico, con la funzione di rafforzare il consenso verso i modelli sociali, politici e culturali del proprio paese attraverso il disprezzo per quelli degli altri". Non a caso questo è incoraggiato soprattutto dai regimi totalitari o sovranisti. Detto questo c'è da ritenere che sia da inquadrare in questo pensiero unico la richiesta al governo nazionale avanzata dall'assessore regionale Fvg alla Sicurezza Pierpaolo Roberti secondo cui “Vista la gravità della situazione, il Governo vari misure più drastiche che vadano dalla revoca di ogni tipologia di permesso di soggiorno fino all'invio immediato al CPR dei trasgressori nonchè sanzioni per coloro che li accolgono". Lasciando perdere il fatto che la gravità della situazione è minata anche da italianissimi comportamenti in maniera diffusa e ben superiore per numeri a quelli di presunte bande di untori extracomunitari, appare davvero fuori luogo la stessa idea di utilizzare i Cpr in maniera indiscriminata anche per soggetti che hanno pieno diritto di soggiornare in Italia. La nuova sparata di Roberti che evidentemente non ha conto per davvero quanto sta passando il paese, è rilanciata da una nota ufficiale dell'agenzia di stampa della Regione ( Arc) dove si legge: "Continuiamo a ricevere segnalazioni - spiega Roberti - da parte di cittadini su comportamenti fuori da ogni restrizione compiuti da gruppi di richiedenti asilo sia nelle città che nei piccoli comuni. Se trasgredire a norme e leggi è sempre sbagliato, lo è ancor di più quando parliamo di un periodo di emergenza nel quale il rispetto delle regole significa tutelare la salute pubblica". "Purtroppo le Forze dell'ordine e Polizie locali, pur elevando sanzioni e disperdendo assembramenti, non hanno armi sufficienti per scoraggiare i comportamenti scorretti di queste persone, atteggiamenti che oltre ad essere pericolosi, sono anche avvilenti per la popolazione rispettosa delle norme, costretta invece a stare chiusa a casa. Sembra infatti che pure la violazione di un articolo del Codice penale, che comporta il pagamento di una sanzione difficilmente esigibile, sia ovviamente un troppo blando deterrente". Diciamo subito che l'utilizzo della frase “armi sufficienti" è decisamente fuori luogo perchè evocativa di strette securitarie che in questo momento non è proprio il caso di evocare. L'idea poi che il Governo nazionali giustamente impegnato nel salvare salute dei cittadini ed economia del Paese, vari misure più drastiche e dedicate ai richiedenti asilo che violano le norme è palesemente la solita sparata turboleghista, ricordiamo a Roberti che la xenofobia rischia di non essere più di moda perchè gli italiani stanno ben comprendendo quali sono i veri problemi. Se poi qualcuno, italiano io straniero sbaglia, non è certo solo con l'approccio poliziesco che si risolve, ma attraverso informazione corretta che non è detto sia arrivata a certe fasce della popolazione, soprattutto a quelle che le politiche dello scorso governo hanno rispedito nella precarietà.