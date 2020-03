Coronavirus: Regione, 57 casi positivi in Fvg. 15 nuove positività nella giornata di oggi

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Altri 15 nuovi casi di positività al coronavirus sono stati registrati oggi dal Sistema sanitario regionale. Salgono quindi a 57 i casi confermati in Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di persone prevalentemente residenti nell'area di Trieste (14) e una in quella udinese. Restano stazionari i casi in cura al Servizio sanitario regionale, uno in terapia intensiva e i rimanenti 7 in ospedale. Tutti gli altri sono in quarantena volontaria domiciliare.

Lo rende noto la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Ad oggi i tamponi effettuati sono stati 997. Nel frattempo, sono 16 mila le mascherine, di tipo FFP2, appena arrivate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile in Friuli Venezia Giulia e che saranno distribuite al più presto alle Aziende sanitarie a disposizione del personale sanitario.